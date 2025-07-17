Милосердие не знает отпусков: помощь Папы Харьковщине

Летние дни не остановили заботы о нуждающихся. Несмотря на отпуск Лев XIV продолжает оказывать поддержку жертвам войны в Украине. Через Службу Папских милостей Святейший Отец направил продуктовые наборы жителям Харьковской области, пострадавшим от недавних массированных обстрелов ракетами и беспилотниками.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

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«Папа велел действовать как можно быстрее. Милосердие не уходит в отпуск», – подчеркнул кардинал Конрад Краевский в интервью ватиканским СМИ, приводя слова Епископа Рима, недавно произнесённые на Мессе в Кастель Гандольфо: «Война убивает мечты и жизни этих людей».

Грузовики с гуманитарной помощью выехали из римской базилики Св. Софии, с 2022 года ставшей своего рода центром солидарности, к жителям поселков Старый Салтов и Шевченково. В ящиках – консервированные продукты, макароны, мясо, рыба, масло и другие предметы первой необходимости. Продукты и снаряжение для транспортировки предоставил Священный военный Константиновский орден Св. Георгия (SMOC) – католическая организация, которая занимается духовными, культурными и благотворительными начинаниями в Италии и за её пределами. Эта миссия продолжает июньскую инициативу, когда из той же базилики в Украину были отправлены матрасы, продукты и игрушки для детей.

Гуманитарная помощь из Ватикана (16 июля 2025 г.)

Особое внимание уделяется прямому распределению помощи: гуманитарные пакеты доставляются непосредственно в дома семей, переживших воздушные налёты. На каждой белой коробке, украшенной надписями на украинском и итальянском языках, значится: «Дар от Святейшего Отца Льва XIV жителям Харьковщины».

Фотографии, опубликованные кардиналом Краевским, передают одновременно радость и трогательное волнение этих людей, знающих, что Лев XIV, как и Папа Франциск до него, не забывает об их страданиях.