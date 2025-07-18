Папа позвонил Пиццабалле: надежда на прекращение насилия в Газе
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Епископ Рима выразил заботу о состоянии приходского настоятеля о. Габриеле Романелли, а также других пострадавших в результате «неоправданного нападения» 17 июля на католический приход Св. Семейства, сообщает Зал печати Ватикана.
Папа выразил поддержку и сердечную близость всей общине, сплочённой вокруг прихода, и всем, кто страдает от насилия. Святейший Отец вновь заявил о своей решимости «сделать всё возможное, чтобы остановить бессмысленную бойню невинных».
В ходе разговора с Патриархом Лев XIV «обратился мыслью ко всем невинным жертвам, погибшим в результате вчерашнего нападения, и всем, кто страдает в эти дни скорби на Святой Земле и на всём Ближнем Востоке».
Позже в тот же день Епископ Рима позвонил настоятелю Института Воплощённого Слова о. Карлосу Ферреро, к которому принадлежит о. Романелли, и выразил духовную близость всей общине – верным и монашествующим, которые в тот момент находились рядом.
«Папа Лев XIV заверил всех в молитвах и неустанных усилиях по достижению мира – единственного пути, который сохраняет человеческий облик всех вовлечённых (в конфликт)», – подчёркивается в официальном коммюнике.