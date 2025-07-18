Папа позвонил Пиццабалле: надежда на прекращение насилия в Газе

Утром 18 июля Лев XIV связался по телефону с латинским Патриархом Иерусалима кардиналом Пьербатистой Пиццабаллой, чтобы узнать о ситуации в Газе, где иерарх находится с пастырским визитом.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 17/07/2025 Удар по католическому приходу в Газе. Телеграмма Папы Льва XIV В секторе Газа в результате военных действий пострадала католическая община и был ранен настоятель местного прихода отец Габриеле Романелли.

Епископ Рима выразил заботу о состоянии приходского настоятеля о. Габриеле Романелли, а также других пострадавших в результате «неоправданного нападения» 17 июля на католический приход Св. Семейства, сообщает Зал печати Ватикана.

Папа выразил поддержку и сердечную близость всей общине, сплочённой вокруг прихода, и всем, кто страдает от насилия. Святейший Отец вновь заявил о своей решимости «сделать всё возможное, чтобы остановить бессмысленную бойню невинных».

В ходе разговора с Патриархом Лев XIV «обратился мыслью ко всем невинным жертвам, погибшим в результате вчерашнего нападения, и всем, кто страдает в эти дни скорби на Святой Земле и на всём Ближнем Востоке».

Позже в тот же день Епископ Рима позвонил настоятелю Института Воплощённого Слова о. Карлосу Ферреро, к которому принадлежит о. Романелли, и выразил духовную близость всей общине – верным и монашествующим, которые в тот момент находились рядом.

«Папа Лев XIV заверил всех в молитвах и неустанных усилиях по достижению мира – единственного пути, который сохраняет человеческий облик всех вовлечённых (в конфликт)», – подчёркивается в официальном коммюнике.