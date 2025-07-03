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Лев XIV встретился с премьер-министром Италии

2 июля Лев XIV принял Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая затем встретилась с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.

Vatican News

В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой. Стороны подтвердили единую позицию в стремлении к миру в Украине и на Ближнем Востоке, а также усилия по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Кроме того, был затронут ряд вопросов о двусторонних связях и некоторые темы, представляющие интерес для Католической Церкви и итальянского общества.

Частная аудиенция в Ватикане 2 июля 2025 г.
Частная аудиенция в Ватикане 2 июля 2025 г.   (@Vatican Media)
03 июля 2025, 09:33

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