Лев XIV встретился с премьер-министром Италии

2 июля Лев XIV принял Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая затем встретилась с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Ричардом Галлахером, секретарём по связям с государствами и международными организациями.

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В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате были отмечены добрые отношения между Святейшим Престолом и Итальянской Республикой. Стороны подтвердили единую позицию в стремлении к миру в Украине и на Ближнем Востоке, а также усилия по оказанию гуманитарной помощи в секторе Газа, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Кроме того, был затронут ряд вопросов о двусторонних связях и некоторые темы, представляющие интерес для Католической Церкви и итальянского общества.