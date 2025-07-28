Лев XIV встретился с перуанской молодёжью

28 июля Лев XIV встретился в Клементийском зале Ватикана с делегацией юных католиков из Перу, приехавших в Рим на Юбилей молодёжи.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Вы прибыли как паломники надежды, чтобы встретиться с тысячами сверстников и отпраздновать ваш Юбилей», – сказал Святейший Отец, отметив огромный вклад их родственников, наставников и приходских общин, благодаря которым это поездка стала возможной.

Ссылаясь на Евангелие дня, в котором звучат притчи о горчичном зерне и закваске, Папа напомнил, что именно малое становится началом великого, а эти образы раскрывают суть христианского пути: «Мы тоже малы, но не одиноки. Господь пожелал, чтобы мы были частью великой семьи, семьи Церкви». Лев XIV привёл слова св. Августина о том, как сила малого, возрастая, укореняется в Народе Божием, распространяясь по всей земле. Этим опытом живёт и Церковь, которая, подобно закваске, преобразует всё вокруг. «В эти радостные дни Юбилея молодёжи вы испытаете поразительное чувство принадлежности к Народу Божьему, к Вселенской Церкви, которая охватывает и обнимает всю землю, без различия расы, языка и нации», – подчеркнул Епископ Рима:

«Пожалуйста, пусть всё это не останется лишь воспоминанием, всего лишь несколькими милыми фотографиями, всего лишь частью прошлого. Я надеюсь, что по возвращении в Перу вы наполните ваши земли радостью и силой Евангелия, Благой вестью об Иисусе Христе».

Частная аудиенция в Ватикане 28 июля 2025 г. (@Vatican Media)

Юные католики призваны быть образом Христа, Того, Кто любит и отдаёт себя, Кто остаётся живым и действует в каждом крещёном. Нужно «любить и служить бескорыстно в повседневном, в малом и незаметном», потому что всё получено даром от любви Небесного Отца. Символом этого миссионерского призвания стали паломнические рюкзаки, с которыми молодёжь проходит через Юбилей. Они, по словам Папы, содержат лишь самое необходимое и тем самым становятся знаком миссии.

«Будьте миссионерами там, где вы находитесь, отражайте присутствие Господа, как это делали наши возлюбленные святые перуанцы».

В этом контексте Папа напомнил слова своего предшественника:

«Папа Франциск часто называл Перу землёй святых, причём святых не только из прошлого, но и сегодняшнего и завтрашнего дня».

В конце встречи Лев XIV преподал гостям апостольское благословение и вверил их материнскому покрову Пресвятой Девы Марии Благовестницы.