Папа: ИИ требует этического управления и правовой базы

Госсекретарь кардинал Пьетро Паролин направил от имени Папы Льва XIV послание участникам саммита «AI for Good», проходящего в Женеве при участии агентств ООН и под эгидой Международного союза электросвязи (ITU), отмечающего 160-летие со дня основания.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа поздравляет организаторов с юбилеем и благодарит за усилия по расширению доступа к коммуникационным технологиям. Несмотря на достижения, около 2,6 миллиарда человек лишены доступа к цифровым технологиям, особенно в бедных и сельских районах. Именно в этом контексте, подчёркивается в послании, человечество подходит к критическому рубежу: цифровая революция, движимая искусственным интеллектом, стремительно трансформирует культуру, труд, образование, искусство, здравоохранение, коммуникацию, управление, военное дело и связь.

Однако развитие технологий требует не только технической изощрённости, но и этического подхода. ИИ способен моделировать логику и выбор, но не может заменить нравственное суждение и подлинные отношения. Именно поэтому, подчёркивается в послании, ключевыми остаются человеческие ценности, «способность судить с чистой совестью», диалог, братство, дальновидность и ответственность. По словам Папы, эпоха стремительных инноваций побуждает задуматься о том, что значит быть человеком, и о роли человечества в мире, при этом вопрос об ответственности касается не только разработчиков и администраторов, но и всех пользователей.

«ИИ требует надлежащего этического управления и нормативно-правовой базы, ориентированной на человека и выходящей за рамки простых критериев полезности или эффективности».

Лев XIV призывает к поиску этической ясности и созданию глобальной системы управления ИИ, основанной на общем признании неотъемлемого достоинства и основных свобод человека. Необходимо содействовать «более гуманному порядку социальных отношений, мирному и справедливому обществу на служении целостному развитию человека и благу человеческой семьи», подчёркивает Папа и в конце послания заверяет участников саммита в молитвах.