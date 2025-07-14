Лев XIV призывает молиться о мире и о жертвах войны

Папа Лев XIV на площади перед Апостольским дворцом в Кастель Гандольфо (13 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

В полдень 13 июля, в конце молитвы «Ангел Господень» в Кастель Гандольфо, Лев XIV призвал верующих молиться о мире и помнить обо всех, кто страдает из-за насилия и войны и находится в нужде.

София Халходжаева

Епископ Рима напомнил о беатификации, состоявшейся 12 июля в Барселоне, Ликариона Мая, в миру Франсуа Бенжамена, мариста, убитого из ненависти к вере во время народных восстаний 1909 года. Этот монашествующий ревностно и смело жил своей пастырской и просветительской миссией, отметил Папа, пожелав, чтобы свидетельство нового блаженного послужило вдохновением для всех, особенно для работников сферы образования.

Святейший Отец поблагодарил педагогов и воспитателей, которые проводят летние месяцы с молодёжью. В этом контексте он упомянул Фестиваль детских и юношеских фильмов в Джиффони как важную инициативу. Кинофестиваль в итальянской провинции Салерно ежегодно собирает детей и подростков со всего мира. В этом году его проведение начинается 17 июля и посвящено теме «Стать человеком».

Папа приветствовал различные группы паломников, заполнивших площадь перед Апостольским дворцом. Встретиться с Папой в Кастель Гандольфо приехали участники летних курсов Литургической академии из Польши; паломники из прихода Св. Петра Апостола в епархии Алькала-де-Энарес, празднующего своё 400-летие; группа августинских монахинь и хор из Музыкальной академии Льесс во Франции.

В частности, Папа обратился к курсантам Школы карабинеров Веллетри, носящей имя Слуги Божьего Сальво Д'Аккуисто, призывая их достойно служить стране и гражданскому обществу