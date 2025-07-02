Лев XIV призвал к защите экологической справедливости

1 сентября Католическая Церковь вместе с православными вновь отметит Всемирный день молитвы о защите Божьего творения. В своём послании к этому событию, проходящему в рамках инициативы «Время творения», Лев XIV подчёркивает глубокую символику выбранной темы: «Семена мира и надежды».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Папы, образ семени, которым Христос описывает Царство Божие, раскрывает тайну жертвенной любви: семя отдаёт себя земле и даже в суровых условиях даёт начало новой жизни. Так и мы во Христе – семена, которым уготовано приносить плоды мира и надежды, пишет Святейший Отец и приводит обетование пророка Исайи о Духе, способном превратить пустыню в сад и даровать народу покой и безопасность.

«Делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки», – говорится в библейском тексте (Ис 32,15-18), который сопровождает инициативу «Время творения» с 1 сентября по 4 октября. Однако эти слова звучат как вызов на фоне драматических реалий:

«Несправедливость, нарушение международного права и прав человека, неравенство и алчность, из которой они возникают, повсюду приводят к вырубке лесов, загрязнению, утрате биоразнообразия».

Папа с тревогой отмечает, что природа всё чаще становится разменной монетой в политике и экономике, а Божье творение превращается в поле сражения. Минные поля, конфликты из-за воды, политика «выжженной земли» – всё это нарушает замысел Творца, поручившего человеку не господство, а заботу.

Цитируя Laudato si’, Епископ Рима подчёркивает: быть хранителями творения – неотъемлемая часть христианской жизни. Забота о земле – не только экологический, но и глубокий богословский, антропологический и социальный выбор, отражающий веру во Христа – Того, в Ком всё сотворено и искуплено. Среди конкретных шагов Папа выделяет экоцентр Laudato Si’ в Кастель Гандольфо – образовательный проект в духе целостной экологии, оставленный в наследие Папой Франциском.

В конце послания Лев XIV взывает о даре Святого Духа, дабы «семена мира и надежды» принесли щедрые плоды: пусть энциклика Laudato si’ и впредь вдохновляет Церковь и всех людей доброй воли, дабы человечество научилось «возделывать и хранить» Божий сад с любовью, верностью и надеждой на воскресшего Христа.