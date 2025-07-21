Лев XIV позвонил Баззу Олдрину в годовщину высадки на Луну

Вечером 20 июля, в 56-ю годовщину исторической посадки «Аполлона-11» на поверхности Луны, Папа Лев XIV побеседовал по видеосвязи с участником этой миссии – американским астронавтом Баззом Олдрином. Об этом сообщила пресс-служба Святейшего Престола.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе беседы Папа напомнил о «великом историческом достижении, свидетельствующем о гениальности человеческого разума». В разговоре прозвучали словами из 8-го Псалма, ставшие поводом для совместного размышления над тайной Божьего творения – его величием и уязвимостью. В конце беседы Святейший Отец преподал благословение 95-летнему астронавту, его семье и сотрудникам.

Следует отметить, что сам Олдрин, возвращаясь с Луны на Землю, 23 июля 1969 года, прочитал в прямом эфире два стиха из 8-го Псалма: «Когда взираю я на небеса Твои – дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» (Пс 8.4–5).

За неделю до этого события, по случаю молитвы «Ангел Господень» 13 июля 1969 года, Папа Павел VI также цитировал этот Псалом, комментируя космическую миссию: «Человек, творение Божье, даже более, чем загадочная луна, раскрывает себя в центре этого предприятия. Он проявляет себя гигантом, проявляет себя Божественным, но не из-за самого себя, а в силу своего начала и предназначения. Честь человеку, честь его достоинству, его духу, его жизни».

Папа Лев XIV в Ватиканской обсерватории (Кастель Гандольфо, 20 июля 2025 г.) (ANSA)

В день разговора с астронавтом, утром 20 июля, Лев XIV посетил Ватиканскую обсерваторию в Кастель Гандольфо, где ознакомился с телескопами и астрономическим оборудованием. Его визит был посвящен 56-й годовщине того дня, когда два американских астронавта Базз Олдрин и Нил Армстронг, участники миссии «Аполлон-11», впервые ступили на поверхность Луны.