Лев XIV – Pax Christi USA: мир начинается с диалога и прощения

26 июля Лев XIV направил послание участникам ассамблеи католического движения Pax Christi USA, проходящей в Детройте.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима подчёркивает, что перед лицом «широкомасштабных вооружённых конфликтов, раскола между народами и вызовов, связанных с вынужденной миграцией» усилия по продвижению ненасилия сегодня особенно актуальны.

Святейший Отец напоминает: первыми словами Воскресшего, обращёнными к апостолам после жестокости Креста, стали слова мира – «мира безоружного и обезоруживающего, смиренного и терпеливого» (Urbi et Orbi, 8 мая 2025 г.).

«Иисус продолжает посылать Своих последователей в мир, чтобы они становились творцами мира в своей повседневной жизни», – подчёркивает Папа. Крайне важно зримое присутствие Церкви, способной к примирению, прежде всего в приходах, жилых кварталах и особенно на окраинах.

Святейший Отец молится, дабы встреча Pax Christi вдохновила её участников на преображение собственных общин в подлинные «дома мира, где учатся обезвреживать враждебность через диалог, практикуют справедливость и хранят прощение». Такой путь поможет многим откликнуться на призыв св. Павла жить в мире со своими братьями и сёстрами (см. Рим 12,18).

Завершая послание, Папа вверяет ассамблею заступничеству Марии, Матери Церкви, и преподаёт апостольское благословение как залог обильных небесных милостей.