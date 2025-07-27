Лев XIV: называя Бога Отцом, не будем забывать, что мы Его дети
София Халходжаева
Эта молитва объединяет всех христиан, отметил Епископ Рима. Господь Иисус призывает учеников обращаться к Богу, называя Его просто «Авва» (папа) – «с сыновним доверием <…> дерзновенно, будучи уверенными в том, что мы любимы» (ККЦ 2778). С упованием молясь Небесному Отцу, мы осознаем себя возлюбленными чадами и глубже познаём величие Его любви (см. Рим 8,14-17).
Воскресное Евангелие описывает черты Божьего отцовства с помощью нескольких выразительных образов, продолжил Папа: человек встаёт посреди ночи, чтобы помочь другу принять нежданного гостя; родитель заботится о том, чтобы дать своим детям самое лучшее. Эти примеры напоминают, что Бог никогда не отворачивается от нас и готов принять даже в «неурочное» время, даже после наших падений, отречений и неудач, продолжил Папа:
«В большой семье Церкви Небесный Отец без колебаний оделяет каждого из нас Своей любовью. Господь всегда внимает, когда мы молимся Ему, и если порой Он отвечает в такие сроки и такими способами, которые трудно понять, то потому, что Он действует с большей мудростью и промыслом, превосходящими наше понимание. Поэтому и в эти моменты не перестанем молиться с доверием: в Нём мы всегда обретём свет и силу».
Вознося молитву «Отче наш» – помимо прославления благодати Божьего сыновства – мы обязуемся соответствовать этому дару, то есть любить друг друга как братья во Христе, отметил Лев XIV, процитировав Святых Отцов Церкви – Киприана Карфагенского и Иоанна Златоуста. Первый из них так писал в своём труде «О молитве Господней»: называя Всевышнего «Отче наш», мы должны помнить об обязанности вести себя как Его дети. Другой же добавляет: «Вы не можете называть Отцом своим Бога всякой благости, если сохраняете жестокое и бесчеловечное сердце; в таком случае вы уже не имеете в себе отпечатка благости Небесного Отца» («О тесном пути и о молитве Господней», 3). Нельзя молиться Богу как Отцу и вести себя чёрство и бесчувственно по отношению к другим, подчеркнул Епископ Рима: важно позволить Его доброте, терпению и милосердию преобразить нас так, чтобы, как зеркале, отражать Его лик.
Завершая обращение к паломникам, Лев XIV сказал:
«Сегодняшняя литургия призывает нас, в молитве и милосердии, чувствовать себя любимыми и любить так, как любит нас Бог: с готовностью, деликатно, с взаимной заботой, без расчётов. Обратимся к Пресвятой Деве Марии, дабы Она научила нас откликаться на Божий зов и тем самым проявлять миру благость Отца».