Лев XIV: называя Бога Отцом, не будем забывать, что мы Его дети

В воскресенье 27 июля, перед чтением молитвы Angelus на площади Святого Петра, Лев XIV обратился к паломникам с размышлением о молитве Господней – «Отче наш».

София Халходжаева

Читайте также 23/07/2025 Литургические чтения: 27 ИЮЛЯ. XVII рядовое воскресенье «Царство Божие предложено всем: это дар, подарок, милость, но его не преподносят на серебряном блюде. Чтобы обрести его, необходимо искать, идти, действовать, засучив рукава. Поиск ...

Эта молитва объединяет всех христиан, отметил Епископ Рима. Господь Иисус призывает учеников обращаться к Богу, называя Его просто «Авва» (папа) – «с сыновним доверием <…> дерзновенно, будучи уверенными в том, что мы любимы» (ККЦ 2778). С упованием молясь Небесному Отцу, мы осознаем себя возлюбленными чадами и глубже познаём величие Его любви (см. Рим 8,14-17).

Воскресное Евангелие описывает черты Божьего отцовства с помощью нескольких выразительных образов, продолжил Папа: человек встаёт посреди ночи, чтобы помочь другу принять нежданного гостя; родитель заботится о том, чтобы дать своим детям самое лучшее. Эти примеры напоминают, что Бог никогда не отворачивается от нас и готов принять даже в «неурочное» время, даже после наших падений, отречений и неудач, продолжил Папа:

«В большой семье Церкви Небесный Отец без колебаний оделяет каждого из нас Своей любовью. Господь всегда внимает, когда мы молимся Ему, и если порой Он отвечает в такие сроки и такими способами, которые трудно понять, то потому, что Он действует с большей мудростью и промыслом, превосходящими наше понимание. Поэтому и в эти моменты не перестанем молиться с доверием: в Нём мы всегда обретём свет и силу».

Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 27 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

Вознося молитву «Отче наш» – помимо прославления благодати Божьего сыновства – мы обязуемся соответствовать этому дару, то есть любить друг друга как братья во Христе, отметил Лев XIV, процитировав Святых Отцов Церкви – Киприана Карфагенского и Иоанна Златоуста. Первый из них так писал в своём труде «О молитве Господней»: называя Всевышнего «Отче наш», мы должны помнить об обязанности вести себя как Его дети. Другой же добавляет: «Вы не можете называть Отцом своим Бога всякой благости, если сохраняете жестокое и бесчеловечное сердце; в таком случае вы уже не имеете в себе отпечатка благости Небесного Отца» («О тесном пути и о молитве Господней», 3). Нельзя молиться Богу как Отцу и вести себя чёрство и бесчувственно по отношению к другим, подчеркнул Епископ Рима: важно позволить Его доброте, терпению и милосердию преобразить нас так, чтобы, как зеркале, отражать Его лик.

Завершая обращение к паломникам, Лев XIV сказал:

«Сегодняшняя литургия призывает нас, в молитве и милосердии, чувствовать себя любимыми и любить так, как любит нас Бог: с готовностью, деликатно, с взаимной заботой, без расчётов. Обратимся к Пресвятой Деве Марии, дабы Она научила нас откликаться на Божий зов и тем самым проявлять миру благость Отца».