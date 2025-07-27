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Папа Римский

Лев XIV: называя Бога Отцом, не будем забывать, что мы Его дети

В воскресенье 27 июля, перед чтением молитвы Angelus на площади Святого Петра, Лев XIV обратился к паломникам с размышлением о молитве Господней – «Отче наш».

София Халходжаева  

Эта молитва объединяет всех христиан, отметил Епископ Рима. Господь Иисус призывает учеников обращаться к Богу, называя Его просто «Авва» (папа) – «с сыновним доверием <…> дерзновенно, будучи уверенными в том, что мы любимы» (ККЦ 2778). С упованием молясь Небесному Отцу, мы осознаем себя возлюбленными чадами и глубже познаём величие Его любви (см. Рим 8,14-17).

Воскресное Евангелие описывает черты Божьего отцовства с помощью нескольких выразительных образов, продолжил Папа: человек встаёт посреди ночи, чтобы помочь другу принять нежданного гостя; родитель заботится о том, чтобы дать своим детям самое лучшее. Эти примеры напоминают, что Бог никогда не отворачивается от нас и готов принять даже в «неурочное» время, даже после наших падений, отречений и неудач, продолжил Папа:

«В большой семье Церкви Небесный Отец без колебаний оделяет каждого из нас Своей любовью. Господь всегда внимает, когда мы молимся Ему, и если порой Он отвечает в такие сроки и такими способами, которые трудно понять, то потому, что Он действует с большей мудростью и промыслом, превосходящими наше понимание. Поэтому и в эти моменты не перестанем молиться с доверием: в Нём мы всегда обретём свет и силу».

Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 27 июля 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 27 июля 2025 г.)   (@Vatican Media)

Вознося молитву «Отче наш» – помимо прославления благодати Божьего сыновства – мы обязуемся соответствовать этому дару, то есть любить друг друга как братья во Христе, отметил Лев XIV, процитировав Святых Отцов Церкви – Киприана Карфагенского и Иоанна Златоуста. Первый из них так писал в своём труде «О молитве Господней»: называя Всевышнего «Отче наш», мы должны помнить об обязанности вести себя как Его дети. Другой же добавляет: «Вы не можете называть Отцом своим Бога всякой благости, если сохраняете жестокое и бесчеловечное сердце; в таком случае вы уже не имеете в себе отпечатка благости Небесного Отца» («О тесном пути и о молитве Господней», 3). Нельзя молиться Богу как Отцу и вести себя чёрство и бесчувственно по отношению к другим, подчеркнул Епископ Рима: важно позволить Его доброте, терпению и милосердию преобразить нас так, чтобы, как зеркале, отражать Его лик.

Завершая обращение к паломникам, Лев XIV сказал:

«Сегодняшняя литургия призывает нас, в молитве и милосердии, чувствовать себя любимыми и любить так, как любит нас Бог: с готовностью, деликатно, с взаимной заботой, без расчётов. Обратимся к Пресвятой Деве Марии, дабы Она научила нас откликаться на Божий зов и тем самым проявлять миру благость Отца».

Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 27 июля 2025 г.)
Паломники на площади Святого Петра (Ватикан, 27 июля 2025 г.)   (@Vatican Media)
27 июля 2025, 12:20

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.