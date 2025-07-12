Лев XIV: монашеская жизнь – свет Христа в мире

Утром 12 июля Лев XIV встретился во дворе Апостольского дворца в Кастель Гандольфо с делегатами Генеральных капитулов восьми монашеских институтов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец поблагодарил иноков за служение и отметил важность совместных молитвенных размышлений, которые сопровождают каждый капитул. По его словам, все монашеские конгрегации служат созиданию Тела Христова, обладая разными харизмами – наследием их основателей.

«Ваши институты воплощают взаимодополняющие аспекты жизни и деятельности всего Народа Божьего: самоотдачу в единении с жертвой Христа, миссию ad gentes, любовь к Церкви, которую нужно хранить и передавать, воспитание и образование молодёжи. Это различные пути, на которых харизматически выражается единая и вечная реальность, что движет всем сущим: любовь Бога к роду человеческому».

Епископ Рима обратил внимание на пути обновления, которые каждый институт находит в свете собственного духовного наследия. Эти поиски – плод Духа Святого, Который ведёт Церковь через молитву и взаимное внимание, «помогая христианской общине идти в любви к полноте истины».

Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г. (@Vatican Media)

Лев XIV отметил важнейшие ориентиры, которые участники капитулов выбрали для будущего своих институтов: обновить подлинный миссионерский дух, усвоить чувства Христа Иисуса, укоренять надежду в Боге, хранить в сердце пламя Святого Духа, содействовать миру и пастырской солидарности в поместных Церквах.

Богатство монашествующих – в разнообразии харизм; все вместе они шествуют по одному великому пути, следуя за Христом. Это должно побудить их «мыслить масштабно, будучи уникальными фрагментами превосходящего нас замысла», Господь же хочет привести к Себе всё человечество как одну большую семью, подчеркнул Папа, цитируя своего предшественника Франциска.

Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г. (@Vatican Media)

«Именно в этом духе были рождены ваши Институты, и именно к этому горизонту надлежит устремлять все усилия; словно малые светочи, они должны распространять по всей земле немеркнущий свет Христа».

Епископ Рима завершил встречу молитвой, дабы монашествующие были послушны голосу Святого Духа, Который научит всему (см. Ин 14,26).