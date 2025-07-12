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Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г. Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г.  (@Vatican Media)
Папа Римский

Лев XIV: монашеская жизнь – свет Христа в мире

Утром 12 июля Лев XIV встретился во дворе Апостольского дворца в Кастель Гандольфо с делегатами Генеральных капитулов восьми монашеских институтов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Святейший Отец поблагодарил иноков за служение и отметил важность совместных молитвенных размышлений, которые сопровождают каждый капитул. По его словам, все монашеские конгрегации служат созиданию Тела Христова, обладая разными харизмами – наследием их основателей.

«Ваши институты воплощают взаимодополняющие аспекты жизни и деятельности всего Народа Божьего: самоотдачу в единении с жертвой Христа, миссию ad gentes, любовь к Церкви, которую нужно хранить и передавать, воспитание и образование молодёжи. Это различные пути, на которых харизматически выражается единая и вечная реальность, что движет всем сущим: любовь Бога к роду человеческому».

Епископ Рима обратил внимание на пути обновления, которые каждый институт находит в свете собственного духовного наследия. Эти поиски – плод Духа Святого, Который ведёт Церковь через молитву и взаимное внимание, «помогая христианской общине идти в любви к полноте истины».

Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г.
Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г.   (@Vatican Media)

Лев XIV отметил важнейшие ориентиры, которые участники капитулов выбрали для будущего своих институтов: обновить подлинный миссионерский дух, усвоить чувства Христа Иисуса, укоренять надежду в Боге, хранить в сердце пламя Святого Духа, содействовать миру и пастырской солидарности в поместных Церквах.

Богатство монашествующих – в разнообразии харизм; все вместе они шествуют по одному великому пути, следуя за Христом. Это должно побудить их «мыслить масштабно, будучи уникальными фрагментами превосходящего нас замысла», Господь же хочет привести к Себе всё человечество как одну большую семью, подчеркнул Папа, цитируя своего предшественника Франциска.

Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г.
Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г.   (@Vatican Media)

«Именно в этом духе были рождены ваши Институты, и именно к этому горизонту надлежит устремлять все усилия; словно малые светочи, они должны распространять по всей земле немеркнущий свет Христа».

Епископ Рима завершил встречу молитвой, дабы монашествующие были послушны голосу Святого Духа, Который научит всему (см. Ин 14,26).

Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г.
Частная аудиенция в Кастель Гандольфо 12 июля 2025 г.   (@Vatican Media)
12 июля 2025, 11:19

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