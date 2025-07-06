Лев XIV: мир – это желание всех народов

«Мир – это желание всех народов и скорбный крик истерзанных войной. Попросим Господа затронуть сердца и умы правителей и вдохновить их перейти от вооруженного насилия к поиску диалога», – воззвал Папа Лев XIV после чтения молитвы «Ангел Господень».

София Халходжаева

Святейший Отец тепло приветствовал паломников из Италии и разных стран, в частности, греко-католическую группу из Украины.

Обратившись к англоязычным паломникам, Папа выразил соболезнование семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, вызванного наводнением реки Гуадалупе в Техасе, США. По последним данным, число погибших достигло 52 человек, среди них не менее 15 детей. 27 девочек из летнего христианского лагеря Camp Mystic числятся пропавшими без вести, их поиски продолжаются. Власти продолжают работу по идентификации погибших: уже подтверждена гибель нескольких девочек из лагеря, включая 8-летних и 9-летних, а также сестёр 11 и 13 лет. В лагере на момент наводнения находилось около 750 детей. Сообщается, что директор Camp Mystic, Дик Истленд, также погиб. «Мы молимся о них», – заверил Святейший Отец.

Завершая встречу, Папа сообщил, что ему предстоит краткосрочный отпуск, который он проведет в Кастель Гандольфо.

«Надеюсь, у всех будет возможность провести время в отпуске, чтобы укрепить тело и дух».