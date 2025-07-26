Папа Лев XIV: мигранты-католики – это Божье благословение

Лев XIV обнародовал послание на 111-й Всемирный день мигранта и беженца, который в этом году отмечается 4 и 5 октября. Документ сосредоточен на трёх взаимосвязанных темах – надежде, миграции и миссии, из которых рождается будущее для каждого человека, основанное на достоинстве и мире.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Современные катастрофы – климатический кризис, войны, экономическое неравенство – ставят под угрозу стремление миллионов к счастью, всё чаще миграция становится вынужденной. В такой ситуации, подчёркивает Папа, особенно важно преодолеть равнодушие к судьбе ближнего и отказаться от общей тенденции заботиться лишь о собственных интересах. В мигрантах и беженцах Епископ Рима видит не только жертв глобальных кризисов, но и «привилегированных свидетелей надежды». Их путь перекликается с путешествием народа Израиля по пустыне – странствием, полным опасностей, но исполненным упования на Божью защиту.

«Даже там, где, казалось бы, всё потеряно, мигранты и беженцы становятся вестниками надежды», – пишет Епископ Рима. Их мужество и стойкость – героическое свидетельство веры, которая видит дальше обозримого и укрепляет на опасных путях современности. Именно мигранты и беженцы напоминают Церкви о её собственной сущности: быть народом в пути, civitas peregrina, «паломническим градом», по выражению св. Августина.

Церковь, подчёркивает Папа, не должна поддаваться искушению «осесть» и раствориться в мирской логике. Перестав быть «в пути», она рискует стать «от мира сего». В противовес этому мигранты-католики могут оживить церковные общины своим духовным энтузиазмом и жизненной силой. Их присутствие – «настоящее Божье благословение», которое наполняет Церковь новой энергией и надеждой.

Важное место в послании занимает понятие missio migrantium – «миссия мигрантов». Ссылаясь на Павла VI, Папа напоминает, что первым элементом благовестия является свидетельство: все христиане призваны быть евангелизаторами. Чтобы стать плодотворной, эта миссия требует надлежащей подготовки, а также постоянной поддержки Церкви. Святейший Отец подчёркивает роль принимающих общин: важно видеть в мигрантах не чужаков, а братьев и сестёр, полноправных членов единой семьи, в которой каждый может раскрыть дары, полученные от Бога.

В конце послания Папа вверяет всех мигрантов заступничеству Пресвятой Богородицы, дабы она «поддерживала их надежду и помогала созидать мир, всё больше похожий на Царство Божие – нашу истинную Родину в конце странствия».