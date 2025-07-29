Лев XIV: крещение рождает свидетелей надежды

Утром 29 июля Лев XIV встретился с 800 французскими неофитами и катехуменами, прибывшими в Рим на «паломничество надежды» вместе со своими епископами, капелланами и катехистами.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец выразил радость, видя молодых людей, которые ищут смысл жизни в свете Евангелия. Крещение, отметил он, делает каждого полноправным членом Божьей семьи: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал 3,27). Через это Таинство катехумен становится чадом Небесного Отца, приобщается к жизни Сына и обретает дары Святого Духа.

Крещение, продолжил Папа, – не только благодать, но и вызов. Оно побуждает отказаться от «культуры смерти», которая проявляется в равнодушии, презрении к другим, зависимости от наркотиков, жажде лёгкой жизни, в искажении сексуальности для дегуманизации человека. В противовес этому Евангелие предлагает культуру жизни.

Напоминая о символе крещения – свече, зажжённой от пасхала, – Лев XIV подчеркнул: это свет Христа распятого и воскресшего, и христианин призван его хранить. Епископ Рима привёл слова св. Амвросия: «Omnia Christus est nobis!» («Христос для нас – всё!») и напомнил, что в Господе человек находит врачевателя душевных ран, источник силы, справедливость, жизнь и свет. «Вкусите и увидите, как благ Господь; блажен человек, который уповает на Него», – восклицает псалмовевец (Пс 33,9).

Частная аудиенция в Ватикане 29 июля 2025 г. (@Vatican Media)

Следуя за Христом, верующие становятся «солью земли и светом мира» (Мф 5,13–14); Церковь нуждается в их живом свидетельстве веры, что делает её ближе к каждому нуждающемуся человеку. Катехуменат не заканчивается крещением, а длится всю жизнь, с её радостями и испытаниями, напомнил Папа и сослался на св. Августина: Христос, наша надежда, ведёт к Себе, ибо является нашим путём и отчизной.

Неофиты, по словам Льва XIV, должны делиться верой, свидетельствуя о личном опыте любви Божией. Вера не сводится к теории, она живётся в конкретных, порой трудных реалиях, в которых Бог поддерживает каждого. Путь веры пролегает через молитву, участие в Святых Таинствах, особенно в Исповеди, и в общинной жизни. «Мы не рождаемся христианами, но становимся ими, когда нас касается благодать Божия», – подчеркнул Папа, отметив, что это «прикосновение» выражается через наше тщательно обдуманное решение и личный путь, иначе вера рискует превратиться в привычку или удобную этикетку. Подлинные христиане ежедневно позволяют Христу касаться их сердца.

Завершая обращение, Лев XIV пожелал, чтобы даже в невзгодах, одиночестве и непонимании новокрещёные христиане оставались укоренёнными в Спасителе, Который есть «путь, истина и жизнь» (Ин 14,6), источник всякой радости, любви и мира.