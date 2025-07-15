Лев XIV – карабинерам: отвечайте на зло силой закона

Утром 15 июля Лев XIV возглавил Св. Мессу в исторической часовне карабинеров в Кастель Гандольфо, в которой приняли участие военнослужащие, представители командования, гражданские и церковные власти.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Комментируя Евангелие дня, Святейший Отец подчеркнул, что слова «брат» и «сестра» в христианском смысле означают не родство по крови, а принадлежность к Христу. «Мы становимся братьями и сёстрами Иисуса, когда живём, любя друг друга, как Бог возлюбил нас», – отметил Папа. Такое родство проистекает от Самой Троицы: Сын становится нашим братом, Отец – нашим Отцом, а Дух Святой обитает в сердцах. Особое место занимает Пресвятая Дева, которая с любовью приняла Божие Слово и жила им. Лев XIV процитировал св. Августина: «Для Марии важнее было быть ученицей Христа, чем Его Матерью», ведь она «блаженна потому, что слушала Слово Божие и исполняла его».

Недавно отмечалось 75-летие со дня провозглашения Девы Марии – Virgo fidelis – покровительницей карабинеров. Папа напомнил, что это решение принял Пий XII именно в Кастель Гандольфо в 1949 году. «Верность Марии Богу стала образцом верности каждого карабинера своей родине и итальянскому народу». Эта добродетель выражает преданность, чистоту, постоянство в защите общего блага, общественной безопасности и прав «всех, особенно тех, кто находится в опасности».

Святая Месса в часовне карабинеров в Кастель Гандольфо (15 июля 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец поблагодарил военнослужащих за добросовестное исполнение долга как в Италии, так и в Ватикане, особенно во время Юбилейного года. Девиз карабинеров «Nei secoli fedele» («Верный сквозь века») остаётся живым свидетельством их самоотверженности, подчеркнул Папа:

«Я благодарю присутствующие здесь гражданские и военные власти за труд и добросовестное исполнение обязанностей. Перед лицом несправедливости, что ранит общественный порядок, не поддавайтесь искушению думать, будто зло может восторжествовать. Особенно в это время войн и насилия оставайтесь верны присяге: как служители государства, отвечайте на преступление силой закона и честности. Именно так Войска карабинеров всегда будут достойны уважения итальянцев».

Святейший Отец напомнил о карабинерах, погибших при исполнении служебного долга, в частности, о Сальво Д’Акуисто, чья беатификация находится в процессе.

«Пусть в каждой миссии вас сопровождает Пречистая Дева верная, с любовью заботясь о каждом из вас, о ваших семьях и о вашем труде», – сказал в конце проповеди Епископ Рима.