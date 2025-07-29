Лев XIV: истина Христова – компас для католического образования

В мексиканской Гвадалахаре начала работы 28-я Генеральная ассамблея Международной федерации католических университетов (FIUC), отмечающей в этом году столетний юбилей. К её участникам Папа Лев XIV обратился с посланием, в котором подчеркнул высокую миссию католического образования – быть проводником к истине и свету Христа.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Тема ассамблеи Федерации звучит как призыв к гармонии: «Католические университеты, хореографы знаний». Эта метафора, отмечает Святейший Отец, несёт в себе радость и динамику, но также заставляет задуматься: под какую музыку мы движемся? Современность полна «песен сирен» – обещаний новизны, популярности или фальшивой безопасности. В этом контексте Епископ Рима приводит изречение св. Бонавентуры о «пути ума к Богу» и наставление Августина Блаженного о том, что душа не имеет в себе источника света и силы: её просвещает и оживляет лишь соприкосновение с неизменной истиной.

Лев XIV напоминает, что университетская среда с её многообразием мировоззрений не чужда самой сути Церкви. С первых шагов христианской проповеди перед ней встала необходимость показать, насколько весть о Христе согласуется или расходится с другими представлениями о человеке и обществе. Святейший Отец приводит вопрос апостола Павла к римским христианам: «он предлагал им сравнить свой нынешний образ жизни с прежним». «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их – смерть» (Рим 6,21). Мудрость античного мира, отмечает Папа, заканчивалась гибелью, ибо ей недоставало Христа – Слова и Премудрости Отца, через Которого всё сотворено.

«Христос не чужд рациональному дискурсу, Он – краеугольный камень, придающий смысл и гармонию всем нашим мыслям, стремлениям и замыслам улучшить нынешнюю жизнь и наделить целью и трансцендентностью человеческие устремления».

Ссылаясь на св. Фому Аквинского, Епископ Рима подчёркивает: во Христе-Премудрости соединяется самое характерное для веры и самое универсальное для человеческого разума. В таком контексте мудрость становится естественным местом встречи со всеми культурами и любыми формами мысли. Важно не отдаляться от Христа и не умалять Его уникальной роли, чтобы вести плодотворный и уважительный диалог.

В конце послания Лев XIV выражает надежду, что Христос-Премудрость – «воплощённая Истина, привлекающая к Себе мир», – станет компасом для университетской миссии, а познание Христа с любовью – «импульсом к новой евангелизации в католическом высшем образовании».