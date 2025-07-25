Лев XIV: дружба с Иисусом – основа миссии и призвания

Утром 25 июля Лев XIV принял в Ватикане участников курса подготовки для наставников духовных семинарий, организованного Папским институтом Regina Apostolorum, и миссионеров-ксаверианцев, собравшихся в Риме на Генеральный капитул. Вызовы евангелизации, сказал Папа, требуют прочной, целостной подготовки, которая не должна сводиться к накоплению знаний.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима подчеркнул, что такая подготовка должна преображать личность и духовность по примеру Христа. «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп 2,5), – процитировал Папа апостола Павла и предложил для этого три ориентира. Первый – дружба с Иисусом, основание любого призвания и миссии в Церкви. Прежде чем передавать веру, наставник или миссионер сам должен пережить опыт избрания и любви Христовой. Именно из этого глубокого опыта рождается стиль общения, отношения с другими и само служение.

Святейший Отец сослался на своего предшественника Франциска, утверждавшего, что евангелизация – это прежде всего свидетельство личной встречи с Иисусом Христом: «Это не передача идеологии или “доктрины” о Боге, нет. Это передача Бога, ставшего во мне жизнью». Пребывать в этой дружбе значит постоянно обращаться, смотреть вглубь сердца, сбрасывать маски, позволять Евангелию менять себя изнутри. Только так можно по-настоящему быть учеником и миссионером.

Папа Лев XIV на частной аудиенции в Ватикане 25 июля 2025 г. (@Vatican Media)

Второе аспект – братство. По словам Льва XIV, это вовсе не лозунг, а трудный путь. Нельзя служить Евангелию в одиночестве, в соперничестве с другими. Нужно строить живые, духовные отношения с Богом, с епископом, с другими священниками, с Народом Божьим.

В качестве третьего момента Епископ Рима указал на миссию, которая является делом всех христиан. С первых веков Церкви каждый крещёный чувствовал себя свидетелем и благовестником, и сегодня это звучит особенно актуально, в частности, в миссионерских общинах ксаверианцев. Наставники же должны воспитывать будущих пресвитеров не как горделивых «одиноких вождей», а как распознавателей даров Святого Духа для всех членов Церкви. Подготовка к рукоположённому служению, по словам Папы, должна происходить при участии священников, монашествующих и мирян.

В конце речи Лев XIV поблагодарил гостей за труды и верность миссии, особенно в землях, где не хватает евангельской надежды, и преподав благословение, вверил их материнскому покрову Пречистой Девы.