Главные богослужения Папы Льва XIV в августе и сентябре

В первых числах августа римский район Тор Вергата вновь превратится в огромный молодежный форум, - как в эпоху Папы Войтылы, который именно здесь провёл главную встречу Всемирного дня молодежи в Юбилейном 2000 году.

Ольга Сакун - Град Ватикан

В первых числах августа римский район Тор Вергата вновь превратится в огромный молодежный форум, - как в эпоху Папы Войтылы, который именно здесь провёл главную встречу Всемирного дня молодежи в Юбилейном 2000 году.

В воскресенье 3 августа в Тор Вергате Папа Лев XIV совершит Святую Мессу по случаю Юбилея молодежи. Богослужение начнется в 9 часов утра. Об этом сообщил Глава Отдела Папских богослужений архиепископ Диего Равелли, который обнародовал и другие даты публичных богослужений Святейшего Отца.

15 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, в 10 часов утра Лев XIV совершит торжественную Мессу в Папском приходе Святого Фомы из Виллановы в Кастель Гандольфо.

Следующим важным литургическим событием сезона станет канонизация двух блаженных в воскресенье 7 сентября: Пьера Джорджо Фрассати и Карло Акутиса. Причисление Карло Акутиса к лику святых должно было состояться 27 апреля, в рамках Юбилея подростков, но было отложено из-за кончины Папы Франциска.

По той же причине экуменическое воспоминание новомучеников – свидетелей веры, запланированное на 9 мая, Папа возглавит 14 сентября в базилике Святого Павла вне Стен. Богослужение начнется в 17 часов.

Наконец, в воскресенье 28 сентября под предстоятельством Льва XIV на площади Святого Петра состоится Святая Месса по случаю Юбилея катехизаторов.