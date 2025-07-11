Ежедневно Лев XIV получает 100 кг писем со всего мира

С самого начала избрания на Апостольский Престол Лев XIV оказался в центре неиссякаемого потока внимания и надежд со стороны верующих со всех континентов. Каждый день в Ватикан поступает около 100 килограммов корреспонденции, адресованной Святейшему Отцу. Об этом сообщила итальянская почтовая служба Poste Italiane.

Бенедетта Капелли – Град Ватикан

В почтовый центр Фьюмичино приходят сотни тысяч писем и открыток «To His Holiness Pope Leo» или просто «Per Sua Santità» («Его Святейшеству»). Надписи на конвертах могут быть лаконичными, а адрес порой указан неточно, но для итальянских почтальонов это не важно: каждый конверт должен быть доставлен в Ватикан.

Одно из писем Святейшему Отцу (© poste italiane)

Антонелло Кидикимо, руководитель сортировочного центра Poste Italiane во Фьюмичино, подтверждает, что поток корреспонденции остаётся неизменно плотным с самого первого дня понтификата. «Письма приходят со всех уголков земного шара, – рассказывает он. – В настоящий момент даже сложно выделить страну, откуда пишут больше всего. Сегодня, например, пришли письма и открытки из Соединённых Штатов, Косово и Индии».

Письма, адресованные Папе Римскому, прибывают со всего мира (© poste italiane)

После первичной сортировки во Фьюмичино вся корреспонденция, предназначенная для Святейшего Престола, проходит тщательную проверку безопасности. Специальное автоматизированное оборудование регистрирует и взвешивает каждое отправление. Лишь после этого «почта для Папы» отправляется в ближайшее к Ватикану почтовое отделение для окончательной доставки адресату.

Одно из писем из Украины (© poste italiane)

Заглянуть внутрь конвертов, конечно, невозможно, однако зачастую даже внешний вид письма говорит о многом: рисунок на конверте выдает детскую руку, а дрожащий почерк – пожилого человека, который доверяет Папе свои мысли или просьбы. Несомненно, каждая открытка или сообщение хранит в себе драгоценную частичку отправителя, и Лев XIV, безусловно, знает об этом.