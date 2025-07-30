«Эффафа»: Папа Лев XIV о даре слушать и говорить

Утром 30 июля, после короткого летнего перерыва, Лев XIV вновь обратился к тысячам паломников на площади Святого Петра в рамках общей аудиенции. Его катехизическое наставление завершило цикл размышлений о публичном служении Иисуса – встречах, притчах и исцелениях.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец отметил, что в исцелении нуждается и современный мир. Ненависть и насилие подрывают достоинство человека, а «булимия социальных сетей» загоняет общество в поток искажённых сообщений и бурю противоречивых эмоций. В такой буре информации легко замкнуться и предпочесть безучастие: наши слова могут быть неправильно поняты, и люди склоняются к молчанию, не в состоянии выразить даже самые простые и глубокие вещи.

В качестве примера Папа привёл евангельский рассказ об исцелении глухонемого (Мк 7,31–37). Этот человек, как и многие сегодня, мог замкнуться из-за непонимания и боли, предпочтя тишину и отчуждение. Он не приходит к Христу сам: его приводят другие. В этом Церковь видит образ самой себя – она ведёт человека к Спасителю, чтобы тот услышал Его слово и был исцелён.

Христос уводит больного в сторону, дарит близость и внимание, а затем произносит одно слово: «Эффафа!», то есть «Отверзись!» (Мк 7,34). Это призыв открыться миру, отношениям, жизни. Закрытость, подчеркнул Лев XIV, никогда не может быть решением.

Общая аудиенция в Ватикане 30 июля 2025 г. (@Vatican Media)

После встречи с Христом человек снова начинает говорить, причём «правильно». В этом Папа прослеживает образ каждого из нас: мы часто молчим, потому что боимся сказать что-то «не так». Поэтому важно просить у Господа о даре исцеления нашей речи, чтобы она была правдивой и не причиняла боли.

Однако «возвращение к правильной речи – это начало пути; это ещё не конец». Иисус запрещает исцелённому рассказывать о чуде: подлинное ученичество требует пути, включающего и Голгофу, «когда мы увидим Его униженным и страдающим, когда испытаем спасительную силу Его Креста». Стать учеником Иисуса без этого невозможно.

Святейший Отец призвал верующих молиться о даре честного и мудрого общения, о тех, кого ранили чужие слова, а также о Церкви, дабы она всегда вела людей к Христу. Пусть каждый сможет «услышать Слово Господа, исцелиться им и в свою очередь стать носителем Его спасительной вести», воззвал в конце наставления Епископ Рима.