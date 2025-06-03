В июне Папа призывает Церковь молиться о сострадании к миру
Виктор Владимиров – Град Ватикан
«Помолимся, дабы каждый из нас находил утешение в личных отношениях с Иисусом и научился у Его Сердца состраданию к миру», – возносит прошение Папа Римский и призывает верующих присоединиться к молитве Святейшему Сердцу Иисуса, которому в Церкви по традиции посвящён месяц июнь:
«Господи, сегодня я прибегаю к Твоему нежнейшему сердцу:
к Тебе, чьи слова воспламеняют моё сердце,
к Тебе, изливающему сострадание на малых и обездоленных,
на страждущих и на всякую человеческую немощь.
Жажду познать Тебя глубже, созерцать Тебя в Евангелии,
пребывать с Тобой и учиться у Тебя,
у той любви, с коей Ты позволял Себя затронуть
всякого рода нищете.
Ты явил нам любовь Отчую, возлюбив нас безмерно
Сердцем Твоим, Божественным и человеческим.
Даруй всем чадам Твоим благодать сретения с Тобою.
Измени, сформируй и преобрази замыслы наши,
дабы мы искали лишь Тебя во всём:
в молитве и трудах, в общении и в повседневности.
От этой встречи пошли нас на служение:
на миссию сострадания к миру,
где Ты Сам – источник всякого утешения.
Аминь».