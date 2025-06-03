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Папа Римский

В июне Папа призывает Церковь молиться о сострадании к миру

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Папа Лев XIV делится своими молитвенными намерениями на июнь 2025 года: чтобы в сердцах учеников Христа умножалось сострадание к миру.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Помолимся, дабы каждый из нас находил утешение в личных отношениях с Иисусом и научился у Его Сердца состраданию к миру», – возносит прошение Папа Римский и призывает верующих присоединиться к молитве Святейшему Сердцу Иисуса, которому в Церкви по традиции посвящён месяц июнь:

«Господи, сегодня я прибегаю к Твоему нежнейшему сердцу:
к Тебе, чьи слова воспламеняют моё сердце,
к Тебе, изливающему сострадание на малых и обездоленных,
на страждущих и на всякую человеческую немощь.

Жажду познать Тебя глубже, созерцать Тебя в Евангелии,
пребывать с Тобой и учиться у Тебя,
у той любви, с коей Ты позволял Себя затронуть
всякого рода нищете.

Ты явил нам любовь Отчую, возлюбив нас безмерно
Сердцем Твоим, Божественным и человеческим.

Даруй всем чадам Твоим благодать сретения с Тобою.
Измени, сформируй и преобрази замыслы наши,
дабы мы искали лишь Тебя во всём:
в молитве и трудах, в общении и в повседневности.

От этой встречи пошли нас на служение:
на миссию сострадания к миру,
где Ты Сам – источник всякого утешения.
Аминь».

03 июня 2025, 16:01

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