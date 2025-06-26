Св. Отец встретился с епископам-монашествующими

Утром 26 июня Лев XIV принял в Ватикане епископов из двух монашеских конгрегаций – редемптористов (C.Ss.R) и скалабринианцев (C.S), поблагодарив за великодушное служению Церкви.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

По словам Святейшего Отца, встреча между монашеским институтами и их епископами способствует не только диалогу, но и обогащению всего Народа Божьего. Назначение епископов из числа монашествующих, их служение Вселенской Церкви, – это жертва во времена нехватки призваний и одновременно «самая прекрасная благодать и радость для любой монашеской семьи».

Епископ Рима отметил насущность харизм этих конгрегаций: служение мигрантам, неимущим, отверженным. Основатель редемптористов св. Альфонс Мария де Лигуори отказался от комфорта и карьеры ради благовестия жителям неаполитанских окраин. Основатель скалабринианцев св. Джованни Баттиста Скалабрини отдал сердце мигрантам, покидавшим родину в поисках лучшего будущего. Оба они не только основали конгрегации, но и стали епископами, умевшими «реагировать на вызовы социальных и экономических систем» и на страдания, которых будто бы никто не замечал. Их свидетельство особенно злободневно для нашего времени с его противоречиями, но также возможностями. Папа связал эту перспективу с Юбилеем надежды: необходимо внимать голосу «любви Божией, излившейся в сердца наши Духом Святым, данным нам» (см. Рим 5,5). Именно этот голос говорит Церкви, как ей действовать.

«Нам всегда предшествует деяние Господне: мы призваны сообразовать с ним наши умы и сердца посредством мудрого распознавания, и я убежден, – подчеркнул Папа, – что ваше общение будет очень полезным для этой цели. Поэтому призываю вас поддерживать и развивать эти отношения братской помощи в будущем, щедро и бескорыстно, на благо всей паствы Христовой».