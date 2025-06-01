Св. Отец: молюсь о семьях, страдающих из-за войн
София Халходжаева
«Я рад видеть здесь так много детей», ведь они оживляют нашу надежду, сказал Святейший Отец и особо приветствовал семьи – малые домашние церкви, где из поколения в поколение принимают и передают Евангелие. «Пусть же в наших семьях всегда живут вера, надежда и любовь», ибо, «как говорил св. Иоанн Павел II, семья берёт начало в той любви, которой Творец обнимает сотворённый мир», – подчеркнул Епископ Рима. Он также с благодарностью обратился к бабушкам, дедушкам и всем пожилым людям, назвав их подлинным примером веры и вдохновением для новых поколений.
Епископ Рима напомнил, что 1 июня отмечается Всемирный день социальных коммуникаций и поблагодарил «работников СМИ, которые, заботясь об этическом качестве сообщений, помогают семьям в их воспитательной задаче».
«Сегодня в Италии и других странах отмечают торжество Вознесения Господня, – продолжил Папа. – Это прекрасный праздник, который напоминает о цели нашего земного пути. В связи с этим хочу сообщить, что вчера в Бранево (Польша) были причислены к лику блаженных Христофора Кломфасс и четырнадцать её сестёр из Конгрегации Св. Екатерины девы и мученицы. Они были убиты в 1945 году солдатами Красной Армии на территории современной Польши. Несмотря на атмосферу ненависти и террора против католической веры, сёстры продолжали служить больным и сиротам. Заступничеству новых блаженных мучениц вверим монахинь во всём мире, которые щедро посвящают себя служению Царству Божьему».
«Дева Мария да благословит семьи и да поддержит их в трудностях», – воззвал Папа перед чтением богородичной молитвы Regina Caeli, выразив особую заботу о семьях, страдающих из-за войн на Ближнем Востоке, в Украине и других частях мира.
«Да поможет нам Пресвятая Богородица вместе идти по пути мира», – сказал в конце обращения Лев XIV.