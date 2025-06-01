Св. Отец: молюсь о семьях, страдающих из-за войн

В воскресенье 1 июня по окончании Юбилейной Мессы для семей, детей, бабушек, дедушек и пожилых людей Папа Лев XIV тепло приветствовал участников Юбилея, представлявших семьи из ста тридцать одной страны.

София Халходжаева

«Я рад видеть здесь так много детей», ведь они оживляют нашу надежду, сказал Святейший Отец и особо приветствовал семьи – малые домашние церкви, где из поколения в поколение принимают и передают Евангелие. «Пусть же в наших семьях всегда живут вера, надежда и любовь», ибо, «как говорил св. Иоанн Павел II, семья берёт начало в той любви, которой Творец обнимает сотворённый мир», – подчеркнул Епископ Рима. Он также с благодарностью обратился к бабушкам, дедушкам и всем пожилым людям, назвав их подлинным примером веры и вдохновением для новых поколений.

Епископ Рима напомнил, что 1 июня отмечается Всемирный день социальных коммуникаций и поблагодарил «работников СМИ, которые, заботясь об этическом качестве сообщений, помогают семьям в их воспитательной задаче».

«Сегодня в Италии и других странах отмечают торжество Вознесения Господня, – продолжил Папа. – Это прекрасный праздник, который напоминает о цели нашего земного пути. В связи с этим хочу сообщить, что вчера в Бранево (Польша) были причислены к лику блаженных Христофора Кломфасс и четырнадцать её сестёр из Конгрегации Св. Екатерины девы и мученицы. Они были убиты в 1945 году солдатами Красной Армии на территории современной Польши. Несмотря на атмосферу ненависти и террора против католической веры, сёстры продолжали служить больным и сиротам. Заступничеству новых блаженных мучениц вверим монахинь во всём мире, которые щедро посвящают себя служению Царству Божьему».

«Дева Мария да благословит семьи и да поддержит их в трудностях», – воззвал Папа перед чтением богородичной молитвы Regina Caeli, выразив особую заботу о семьях, страдающих из-за войн на Ближнем Востоке, в Украине и других частях мира.

«Да поможет нам Пресвятая Богородица вместе идти по пути мира», – сказал в конце обращения Лев XIV.