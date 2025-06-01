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Папа Лев XIV на площади Святого Петра (1 июня 2025 г.) Папа Лев XIV на площади Святого Петра (1 июня 2025 г.)
Папа Римский

Св. Отец: молюсь о семьях, страдающих из-за войн

В воскресенье 1 июня по окончании Юбилейной Мессы для семей, детей, бабушек, дедушек и пожилых людей Папа Лев XIV тепло приветствовал участников Юбилея, представлявших семьи из ста тридцать одной страны.

София Халходжаева  

«Я рад видеть здесь так много детей», ведь они оживляют нашу надежду, сказал Святейший Отец и особо приветствовал семьи – малые домашние церкви, где из поколения в поколение принимают и передают Евангелие. «Пусть же в наших семьях всегда живут вера, надежда и любовь», ибо, «как говорил св. Иоанн Павел II, семья берёт начало в той любви, которой Творец обнимает сотворённый мир», – подчеркнул Епископ Рима. Он также с благодарностью обратился к бабушкам, дедушкам и всем пожилым людям, назвав их подлинным примером веры и вдохновением для новых поколений.

Епископ Рима напомнил, что 1 июня отмечается Всемирный день социальных коммуникаций и поблагодарил «работников СМИ, которые, заботясь об этическом качестве сообщений, помогают семьям в их воспитательной задаче».

«Сегодня в Италии и других странах отмечают торжество Вознесения Господня, – продолжил Папа. – Это прекрасный праздник, который напоминает о цели нашего земного пути. В связи с этим хочу сообщить, что вчера в Бранево (Польша) были причислены к лику блаженных Христофора Кломфасс и четырнадцать её сестёр из Конгрегации Св. Екатерины девы и мученицы. Они были убиты в 1945 году солдатами Красной Армии на территории современной Польши. Несмотря на атмосферу ненависти и террора против католической веры, сёстры продолжали служить больным и сиротам. Заступничеству новых блаженных мучениц вверим монахинь во всём мире, которые щедро посвящают себя служению Царству Божьему».

«Дева Мария да благословит семьи и да поддержит их в трудностях», – воззвал Папа перед чтением богородичной молитвы Regina Caeli, выразив особую заботу о семьях, страдающих из-за войн на Ближнем Востоке, в Украине и других частях мира.

«Да поможет нам Пресвятая Богородица вместе идти по пути мира», – сказал в конце обращения Лев XIV.

Папа Римский Лев XIV на площади Св. Петра (Ватикан, 1 июня 2025 г.)
Папа Римский Лев XIV на площади Св. Петра (Ватикан, 1 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)
01 июня 2025, 12:35

Что такое Regina Coeli?

Антифон «Царица Небесная» (Regina Coeli, или Regina Caeli) - это один из четырёх антифонов, посвящённых Пресвятой Деве Марии (остальные три - Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Coelorum и Salve Regina).

В 1742 году Папа Римский Бенедикт XIV постановил, что эта молитва должна читаться вместо молитвы «Ангел Господень» (Angelus) в пасхальный период, то есть с воскресенья Пасхи до Пятидесятницы. Верующие должны молиться стоя, что символизирует победу над смертью.

Regina Caeli читается, как и Angelus, три раза в день: на рассвете, в полдень и на закате. Таким образом христиане посвящают целый день Богу и Пресвятой Деве Марии.

Благочестивая традиция датирует этот древний антифон VI или X веком, а официально его распространение было засвидетельствовано в первой половине XIII века, - именно тогда он был включён во францисканскую Литургию часов. Антифон состоит из четырёх кратких стихов, каждый из которых заканчивается аккламациями «Аллилуйя». Верующие обращаются к Пресвятой Богородице, Царице Небесной, чтобы вместе с ней радоваться воскресению Христа.

6 апреля 2015 года, во время молитвы Regina Caeli на следующий день после Пасхи, Папа Франциск говорил о расположении сердца верующих при чтении этой молитвы:

«Мы обращаемся к Пресвятой Деве Марии, приглашая её радоваться, ибо Тот, Кого она носила в своём чреве, воскрес, как и обещал, и мы вверяем себя Его ходатайству. Действительно, наша радость отражает радость Девы Марии, ведь она хранила и хранит события жизни Иисуса. Вознесём эту молитву с чувствами детей, которые счастливы, ибо счастлива их Матерь».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царица небесная, радуйся! Аллилуйя!

- Ибо Тот, Кого ты удостоилась носить во чреве Твоём, аллилуйя!

Воскрес из мёртвых по предсказанию Своему, аллилуйя!

- Моли Бога о нас, аллилуйя!

Радуйся и веселись, Дева Мария, аллилуйя!

- Ибо воистину воскрес Господь, аллилуйя!