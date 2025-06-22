Папа: «Христос – ответ Бога на человеческий голод»

Вечером 22 июня в праздник Святейшего Тела и Крови Христа Папа Лев XIV возглавил торжественную Мессу на площади перед базиликой Св. Иоанна на Латеранском холме в Риме. В своей проповеди он размышлял над евангельским рассказом о насыщении народа в пустыне, раскрывая смысл Евхаристии как дара жизни, надежды и единства.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима отметил непреложность евангельского послания: пребывать с Иисусом – значит быть освобождёнными от зла и боли. Однако даже тем, кто принимает Благую весть, не чужды голод и испытания. Именно в такие моменты, «во время нужды и заката», Христос остаётся рядом.

На голод людей и сумерки Христос отвечает состраданием, подчеркнул Святейший Отец. Когда ученики хотят отпустить народ, Иисус предлагает другое: накормить. Немногое, что есть – пять хлебов и две рыбы – оказывается достаточным, ибо Христос делится с другими, благословляет, преломляет и раздаёт пищу, которая не только насыщает, но и преумножается.

По словам Льва XIV, это и есть «логика Бога», спасающая голодных: нужно делиться, чтобы приумножить. Эта логика противостоит современному неравенству, когда нищета многих соседствует с излишествами немногих –высокомерных и равнодушных. «Сегодня вместо толп, упомянутых в Евангелии, есть целые народы, униженные жадностью других даже больше, чем собственным голодом», – отметил Папа, подчеркнув, что делиться значит умножать надежду и возвещать Царство Божие.

Святая Месса праздника Святейшего Тела и Крови Христа (Рим, 22 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Смыслом Евхаристии становится не только насыщение, но прежде всего спасение. «Христос – это ответ Бога на человеческий голод», Он – Хлеб вечной жизни – питает нас Собой и преображает в Себя; Он – хлеб, который насыщает, но не исчезает, который можно вкушать, но невозможно исчерпать.

Святейший Отец напомнил, что Евхаристия созидает Церковь, единое тело в едином Христе. Поэтому торжественная процессия после Св. Мессы является образом пути всей Церкви, которая несёт Иисуса к сердцу каждого человека.

Святая Месса праздника Святейшего Тела и Крови Христа (Рим, 22 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

«Господь вовлекает каждого в дело спасения, приглашая всех участвовать в Его трапезе. Блаженны званные, ибо они становятся свидетелями любви», – завершил проповедь Папа Лев XIV.

Евхаристическая процессия по улицам Рима (22 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

После литургии состоялась традиционная евхаристическая процессия по улице Мерулана к базилике Санта-Мария-Маджоре, во время которой Епископ Рима сам нёс Пресвятые Дары. После евхаристического благословения у входа в храм Папа помолился у гробницы своего предшественника Франциска, который скончался два месяца назад.