С войной в глазах. Подростки из Харькова встретились с Папой

11 июня во время общей аудиенции Папа Лев XIV встретился с группой украинских подростков, приехавших из Харькова, одного из самых пострадавших прифронтовых городов. Юные прихожане грекокатолического собора Св. Николая рассказали об этом событии ватиканским СМИ.

Светлана Духович, Виктор Владимиров – Град Ватикан

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В течение трёх недель 32 подростка в возрасте от 10 до 17 лет отдыхают в Италии благодаря усилиям харьковского экзархата, местного отделения благотворительного фонда «Каритас» и итальянских гуманитарных организаций. Их приезд совпал с очередной российской атакой на Харьков: в ночь перед аудиенцией город вновь подвергся ударам дронов, есть погибшие и десятки раненых.

На площади Святого Петра юные гости смогли лично встретиться с Папой Римским и подарили ему фотографию своей 12-летней подруги Марии, погибшей год назад во время бомбардировки.

Фотография Марии, подаренная Папе Римскому Льву XIV (Ватикан, 11 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец обратился к детям с простыми, но проникновенными словами, заверив, что он никогда не забывает об Украине. Эти слова стали для ребят важной поддержкой. Волонтёр инициативы «Границы мира» из епархии Комо Никола Джини, сопровождавший детей, отметил: его поразил их взгляд при звуке самолёта, пролетевшего над площадью Св. Петра. «В их глазах было видно, о чём они думают. Они действительно глубоко ощущают гнёт этой войны».

Юные паломники были очень взволнованы встречей с Папой: «Это было невероятно, и до сих пор это трудно осознать», – сказала 17-летняя Тетяна. А 15-летний Виталий признался: «Увидеть Папу лично – это уже большое событие. Но оказаться на одной фотографии с ним – это то, что я никак не мог себе представить».

Папа Лев XIV на встрече с подростками из Харькова (Ватикан, 11 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Монахиня Олексия Пограничная из грекокатолической Конгрегации сестёр Святого Иосифа, отметила радость и спокойствие, с которыми дети живут в эти дни: они вновь обрели чувство уюта и защищённости. По словам Тетяны, дома они не могут нормально учиться, спят в укрытиях, страдают от постоянного страха. «Цените обычную жизнь, – говорит она итальянским сверстникам. – Цените тишину и безопасность. Война научила нас радоваться мелочам».

После Рима дети отправятся в Комо, где их примут семьи и приходы, а затем – на отдых в горы Ломбардии. Сестра Олексия отметила, что родители очень рады за своих детей, которые «могут быть там, в мире, где жизнь протекает нормально, где они могут играть и спать спокойно, не думая, что прозвучит сирена или прилетит ракета». По словам монахини, для детей это время – мечта: «Они вернутся счастливыми».