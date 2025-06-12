С войной в глазах. Подростки из Харькова встретились с Папой
Светлана Духович, Виктор Владимиров – Град Ватикан
В течение трёх недель 32 подростка в возрасте от 10 до 17 лет отдыхают в Италии благодаря усилиям харьковского экзархата, местного отделения благотворительного фонда «Каритас» и итальянских гуманитарных организаций. Их приезд совпал с очередной российской атакой на Харьков: в ночь перед аудиенцией город вновь подвергся ударам дронов, есть погибшие и десятки раненых.
На площади Святого Петра юные гости смогли лично встретиться с Папой Римским и подарили ему фотографию своей 12-летней подруги Марии, погибшей год назад во время бомбардировки.
Святейший Отец обратился к детям с простыми, но проникновенными словами, заверив, что он никогда не забывает об Украине. Эти слова стали для ребят важной поддержкой. Волонтёр инициативы «Границы мира» из епархии Комо Никола Джини, сопровождавший детей, отметил: его поразил их взгляд при звуке самолёта, пролетевшего над площадью Св. Петра. «В их глазах было видно, о чём они думают. Они действительно глубоко ощущают гнёт этой войны».
Юные паломники были очень взволнованы встречей с Папой: «Это было невероятно, и до сих пор это трудно осознать», – сказала 17-летняя Тетяна. А 15-летний Виталий признался: «Увидеть Папу лично – это уже большое событие. Но оказаться на одной фотографии с ним – это то, что я никак не мог себе представить».
Монахиня Олексия Пограничная из грекокатолической Конгрегации сестёр Святого Иосифа, отметила радость и спокойствие, с которыми дети живут в эти дни: они вновь обрели чувство уюта и защищённости. По словам Тетяны, дома они не могут нормально учиться, спят в укрытиях, страдают от постоянного страха. «Цените обычную жизнь, – говорит она итальянским сверстникам. – Цените тишину и безопасность. Война научила нас радоваться мелочам».
После Рима дети отправятся в Комо, где их примут семьи и приходы, а затем – на отдых в горы Ломбардии. Сестра Олексия отметила, что родители очень рады за своих детей, которые «могут быть там, в мире, где жизнь протекает нормально, где они могут играть и спать спокойно, не думая, что прозвучит сирена или прилетит ракета». По словам монахини, для детей это время – мечта: «Они вернутся счастливыми».