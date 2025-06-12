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Папа Римский

С войной в глазах. Подростки из Харькова встретились с Папой

11 июня во время общей аудиенции Папа Лев XIV встретился с группой украинских подростков, приехавших из Харькова, одного из самых пострадавших прифронтовых городов. Юные прихожане грекокатолического собора Св. Николая рассказали об этом событии ватиканским СМИ.

Светлана Духович, Виктор Владимиров – Град Ватикан  

В течение трёх недель 32 подростка в возрасте от 10 до 17 лет отдыхают в Италии благодаря усилиям харьковского экзархата, местного отделения благотворительного фонда «Каритас» и итальянских гуманитарных организаций. Их приезд совпал с очередной российской атакой на Харьков: в ночь перед аудиенцией город вновь подвергся ударам дронов, есть погибшие и десятки раненых.

На площади Святого Петра юные гости смогли лично встретиться с Папой Римским и подарили ему фотографию своей 12-летней подруги Марии, погибшей год назад во время бомбардировки.

Фотография Марии, подаренная Папе Римскому Льву XIV (Ватикан, 11 июня 2025 г.)
Фотография Марии, подаренная Папе Римскому Льву XIV (Ватикан, 11 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)

Святейший Отец обратился к детям с простыми, но проникновенными словами, заверив, что он никогда не забывает об Украине. Эти слова стали для ребят важной поддержкой. Волонтёр инициативы «Границы мира» из епархии Комо Никола Джини, сопровождавший детей, отметил: его поразил их взгляд при звуке самолёта, пролетевшего над площадью Св. Петра. «В их глазах было видно, о чём они думают. Они действительно глубоко ощущают гнёт этой войны».

Юные паломники были очень взволнованы встречей с Папой: «Это было невероятно, и до сих пор это трудно осознать», – сказала 17-летняя Тетяна. А 15-летний Виталий признался: «Увидеть Папу лично – это уже большое событие. Но оказаться на одной фотографии с ним – это то, что я никак не мог себе представить».

Папа Лев XIV на встрече с подростками из Харькова (Ватикан, 11 июня 2025 г.)
Папа Лев XIV на встрече с подростками из Харькова (Ватикан, 11 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)

Монахиня Олексия Пограничная из грекокатолической Конгрегации сестёр Святого Иосифа, отметила радость и спокойствие, с которыми дети живут в эти дни: они вновь обрели чувство уюта и защищённости. По словам Тетяны, дома они не могут нормально учиться, спят в укрытиях, страдают от постоянного страха. «Цените обычную жизнь, – говорит она итальянским сверстникам. – Цените тишину и безопасность. Война научила нас радоваться мелочам».

После Рима дети отправятся в Комо, где их примут семьи и приходы, а затем – на отдых в горы Ломбардии. Сестра Олексия отметила, что родители очень рады за своих детей, которые «могут быть там, в мире, где жизнь протекает нормально, где они могут играть и спать спокойно, не думая, что прозвучит сирена или прилетит ракета». По словам монахини, для детей это время – мечта: «Они вернутся счастливыми».

Юные гости из Харькова на Радио Ватикана (11 июня 2025 г.)
Юные гости из Харькова на Радио Ватикана (11 июня 2025 г.)
12 июня 2025, 14:31

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