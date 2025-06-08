Папа: пусть Дух воскресшего Христа наставит правителей на путь мира

В воскресенье 8 июня на площади Св. Петра состоялась торжественная Месса праздника Пятидесятницы с участием тысяч паломников, прибывших в Рима на празднование Юбилея церковных движений, ассоциаций и новых общин. В конце этого богослужения Папа Лев XIV возглавил чтение молитвы "Царица Небесная", предварив ее кратким обращением к верующим.

София Халходжаева

«Прежде чем завершить это богослужение, я сердечно приветствую всех вас, кто принял в нём участие, а также тех, кто был с нами благодаря средствам массовой информации», – сказал Папа.

Святейший Отец поблагодарил присутствующих кардиналов и епископов, представителей ассоциаций, церковных движений и новых общин. «Дорогие сёстры и братья, с силой Святого Духа отправляйтесь отсюда обновлёнными после вашего Юбилея. Идите и несите всем надежду Господа Иисуса!» – призвал он.

Упомянув о том, что в Италии и других странах в эти дни завершается учебный год, Святейший Отец приветствовал всех учащихся и преподавателей, «особенно тех, кому предстоят выпускные экзамены».

Завершая обращение, Папа Лев XIV сказал: «А теперь, по заступничеству Девы Марии, испросим у Святого Духа дара мира. Прежде всего - мира в сердцах: только мирное сердце способно распространять мир — в семье, в обществе, в международных отношениях. Пусть Дух воскресшего Христа откроет пути примирения везде, где идёт война; пусть Он просветит правителей и даст им мужество совершать шаги к разрядке напряжённости и диалогу».