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Папа Римский

Папа: пусть Дух воскресшего Христа наставит правителей на путь мира

В воскресенье 8 июня на площади Св. Петра состоялась торжественная Месса праздника Пятидесятницы с участием тысяч паломников, прибывших в Рима на празднование Юбилея церковных движений, ассоциаций и новых общин. В конце этого богослужения Папа Лев XIV возглавил чтение молитвы "Царица Небесная", предварив ее кратким обращением к верующим.

София Халходжаева

«Прежде чем завершить это богослужение, я сердечно приветствую всех вас, кто принял в нём участие, а также тех, кто был с нами благодаря средствам массовой информации», – сказал Папа.

Святейший Отец поблагодарил присутствующих кардиналов и епископов, представителей ассоциаций, церковных движений и новых общин. «Дорогие сёстры и братья, с силой Святого Духа отправляйтесь отсюда обновлёнными после вашего Юбилея. Идите и несите всем надежду Господа Иисуса!» – призвал он.

Упомянув о том, что в Италии и других странах в эти дни завершается учебный год, Святейший Отец приветствовал всех учащихся и преподавателей, «особенно тех, кому предстоят выпускные экзамены».

Завершая обращение, Папа Лев XIV сказал: «А теперь, по заступничеству Девы Марии, испросим у Святого Духа дара мира. Прежде всего - мира в сердцах: только мирное сердце способно распространять мир — в семье, в обществе, в международных отношениях. Пусть Дух воскресшего Христа откроет пути примирения везде, где идёт война; пусть Он просветит правителей и даст им мужество совершать шаги к разрядке напряжённости и диалогу».

08 июня 2025, 12:02

Angelus - это молитва, возносимая три раза в день в память об извечной тайне Боговоплощения: в 6 часов утра, в полдень и вечером около 18 часов, когда начинают звонить церковные колокола. Название «Angelus» происходит от первого стиха «Angelus Domini nuntiavit Mariae». Молитва состоит из трёх небольших текстов, посвящённых воплощению Иисуса Христа. Они чередуются с тремя «Радуйся, Мария». В полдень по воскресеньям и торжествам Папа Римский читает «Angelus» на площади Святого Петра, предваряя молитву краткой речью, вдохновлённой литургическими чтениями дня, и заканчивая её приветствием паломников.

От Пасхи до Пятидесятницы вместо «Angelus» читается «Regina Coeli» («Царица Небесная») - молитвенное воспоминание воскресения Иисуса Христа. В конце молитвы трижды произносится «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу».

Последние Angelus / Regina Caeli

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Помолимся вместе с Папой Римским

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus («Ангел Господень»)

Ангел Господень возвестил Марии,

И Она зачала от Духа Святого.

Радуйся, Мария…

Се, Раба Господня;

Да будет Мне по слову Твоему.

Радуйся, Мария…

И Слово стало Плотью,

И обитало с нами.

Радуйся, Мария…

Молись о нас, Пресвятая Богородица.

Да удостоимся исполнения Христовых обещаний.

Помолимся.

Просим Тебя, Господи: наполни наши души Твоей благодатью, дабы мы, познав через ангельское приветствие воплощение Христа, Сына Твоего, Его страданием и крестом достигли славы воскресения. Через Христа, Господа нашего.

Аминь.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу... (3 раза)

Вечный покой даруй усопшим, Господи…

Апостольское, или Папское, благословение

Господь с вами. И со духом твоим.

Да будет имя Господне благословенно.

Отныне и вовек.

Помощь наша в имени Господа,

сотворившего небо и землю.

Да благословит вас Всемогущий Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой.

Аминь.