Папа молится о жертвах трагедии в Граце
Виктор Владимиров – Град Ватикан
«Заверяю в молитвах о жертвах трагедии, произошедшей в школе в Граце, – сказал Папа. – Сердцем я рядом с их семьями, учителями и одноклассниками. Да примет Господь в Своём мире этих Своих детей».
Святейший Отец приветствовал около 40 тысяч паломников, собравшихся на Ватиканской площади, особо отметив присутствие молодёжи, больных и новобрачных.
Обращаясь к участникам международного паломничества бухгалтеров и экономистов, Лев XIV подчеркнул значимость их служения: «Вы играете важную роль в управлении финансовыми ресурсами и в поддержке предприятий и отдельных граждан. Призываю вас исполнять своё дело с честностью и ответственностью», – сказал Епископ Рима, пожелав, чтобы их труд служил обществу и способствовал справедливому экономическому развитию.
Святейший Отец напомнил, что ближайшее воскресенье Церковь будет праздновать торжество Пресвятой Троицы:
«Желаю вам, чтобы созерцание тайны Троицы всё больше приближало вас к Божественной Любви, дабы во всех обстоятельствах вы исполняли волю Господню. Всем моё благословение!»