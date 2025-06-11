Папа молится о жертвах трагедии в Граце

Молитвенная память о жертвах стрельбы в Граце (10 июня 2025 г.) (ANSA)

11 июня в конце общей аудиенции Папа Лев XIV вознёс молитву о жертвах стрельбы, произошедшей накануне в австрийской гимназии, выразив глубокое сочувствие и духовную близость пострадавшим. В результате нападения погибли одиннадцать человек, включая детей, и около тридцати получили ранения.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Читайте также 11/06/2025 Папа: исцеление начинается с признания своей уязвимости 11 июня на площади Св. Петра Папа Лев XIV продолжил цикл катехизических наставлений в рамках общих аудиенций, сосредоточив внимание на исцелениях, совершённых Иисусом.

«Заверяю в молитвах о жертвах трагедии, произошедшей в школе в Граце, – сказал Папа. – Сердцем я рядом с их семьями, учителями и одноклассниками. Да примет Господь в Своём мире этих Своих детей».

Святейший Отец приветствовал около 40 тысяч паломников, собравшихся на Ватиканской площади, особо отметив присутствие молодёжи, больных и новобрачных.

Обращаясь к участникам международного паломничества бухгалтеров и экономистов, Лев XIV подчеркнул значимость их служения: «Вы играете важную роль в управлении финансовыми ресурсами и в поддержке предприятий и отдельных граждан. Призываю вас исполнять своё дело с честностью и ответственностью», – сказал Епископ Рима, пожелав, чтобы их труд служил обществу и способствовал справедливому экономическому развитию.

Святейший Отец напомнил, что ближайшее воскресенье Церковь будет праздновать торжество Пресвятой Троицы:

«Желаю вам, чтобы созерцание тайны Троицы всё больше приближало вас к Божественной Любви, дабы во всех обстоятельствах вы исполняли волю Господню. Всем моё благословение!»