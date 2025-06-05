Папа выразил признательность Госсекретариату

5 июня Папа Лев XIV встретился с сотрудниками Государственного секретариата, куриального ведомства, значительно видоизменившегося с момента своего основания в конце XV столетия.

Ольга Сакун - Град Ватикан

Святейший Отец отметил, что Госсекретариат осуществляет ценное служение для жизни Церкви, помогая Папе Римскому реализовывать вверенную ему миссию, и напомнил, что, согласно апостольской конституции Папы Франциска Praedicate Evangelium, в лоне реформированной Римской Курии «Государственный секретариат как секретариат Папы, поддерживаемый госсекретарем, содействует тесным образом Римскому Папе в осуществлении его верховной миссии».

Папа особо отметил, что в настоящее время почти половина сотрудников Госсекретариата – миряне, а женщин – монахинь и мирянок – более пятидесяти. Сегодня Госсекретариат отражает лик самой Церкви, двумя основными измерениями которой являются воплощение и вселенскость. Воплощение «отсылает нас к конкретной реальности и к специфическим, конкретным темам, с которыми имеют дело различные органы Курии», вселенскость же «напоминает о тайне единства многообразия в Церкви, требуя обобщающей работы, которая может помочь в деятельности Папы». Лев XIV упомянул о важной роли Павла VI, наделившего Госсекретариат новой структурой и особой ролью координатора между другими куриальными ведомствами и учреждениями Апостольского Престола. Различные задачи, возложенные на Госсекретраиат, «требуют значительных усилий и иногда недостаточно хорошо поняты», добавил Папа и в связи с этим пожелал выразить свою близость и живую признательность сотрудникам Госсекретариата, вверив их заступничеству Пресвятой Девы Марии, Матери Церкви.