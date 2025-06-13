Папа встретился с президентом Ливана

13 июня Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана президента Ливанской Республики Джозефа Ауна, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Мирославом Ваховским, заместителем секретаря по связям с государствами.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В ходе дружеской беседы были подтверждены прочные двусторонние отношения и высоко оценён традиционный и непрерывный вклад Католической Церкви в жизнь ливанского общества, сообщается в коммюнике зала печати Ватикана.

Участники встречи выразили общую надежду, что благодаря процессу стабилизации и реформ страна вступит в новую эпоху политического согласия и экономического восстановления: это поможет укрепить идеалы сосуществования между религиями и развитие, отвечающее потребностям ливанского общества.

Стороны также обсудили неотложную необходимость способствовать мирному урегулированию в регионе всего Ближнего Востока.