Папа встретился с президентом Европейского совета

6 июня Папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана президента Европейского совета Антониу Кошту, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Мирославом Ваховским, заместителем секретаря по связям с государствами.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате были отмечены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Европейским союзом. Стороны выразили желание активизировать диалог по вопросам общего интереса, особенно в связи с предложением создать всемирный фонд для ликвидации голода в мире и помощи развитию беднейших стран, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана. В ходе беседы были затронуты вопросы текущей международной обстановки, в частности, конфликты в Украине и Газе.

В соцсети X президент Кошта подчеркнул, что Святейший Престол является важным партнером Европейского союза в решении глобальных проблем.