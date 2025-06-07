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Частная аудиенция в Ватикане 6 июня 2025 г. Частная аудиенция в Ватикане 6 июня 2025 г.  (@VATICAN MEDIA)
Папа Римский

Папа встретился с президентом Европейского совета

6 июня Папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана президента Европейского совета Антониу Кошту, который затем встретился с госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Мирославом Ваховским, заместителем секретаря по связям с государствами.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В ходе дружеской беседы в Государственном секретариате были отмечены добрые двусторонние отношения между Святейшим Престолом и Европейским союзом. Стороны выразили желание активизировать диалог по вопросам общего интереса, особенно в связи с предложением создать всемирный фонд для ликвидации голода в мире и помощи развитию беднейших стран, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана. В ходе беседы были затронуты вопросы текущей международной обстановки, в частности, конфликты в Украине и Газе.

В соцсети X президент Кошта подчеркнул, что Святейший Престол является важным партнером Европейского союза в решении глобальных проблем.

Частная аудиенция в Ватикане 6 июня 2025 г.
Частная аудиенция в Ватикане 6 июня 2025 г.   (@VATICAN MEDIA)

 

07 июня 2025, 10:13

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