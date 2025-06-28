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Частная аудиенция в Ватикане 28 июня 2025 г. Частная аудиенция в Ватикане 28 июня 2025 г.  (@VATICAN MEDIA)
Папа Римский

Президент Экваториальной Гвинеи в Ватикане

28 июня Папа Лев XIV встретился на частной аудиенции с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

Vatican News

После встречи с Папой африканский лидер побеседовал с секретарём по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

В ходе дружественной беседы были подтверждены добрые отношения между Святейшим Престолом и Республикой Экваториальная Гвинея и отмечен вклад Католической Церкви в развитие африканской страны, в частности, в образование, здравоохранение и в сферу культуры.

Стороны обменялись мнениями по вопросам международной повестки, такими как последствия конфликтов и проблемы общественной безопасности в странах Центральной и Западной Африки, сообщается в коммюнике Зала печати Ватикана.

Частная аудиенция в Ватикане 28 июня 2025 г.
Частная аудиенция в Ватикане 28 июня 2025 г.   (@Vatican Media)
28 июня 2025, 11:49

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