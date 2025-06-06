Папа встретился с лидерами Неокатехуменального пути

5 июня Папа Лев XIV принял в Апостольском дворце Ватикана лидеров Неокатехуменального пути – Кико Аргуэльо, о. Марио Пецци и Марию Асенсьон Ромеро. Это первая личная встреча нового Епископа Рима с руководством церковного движения, которое уже более полувека помогает приходам и епархиям по всему миру заново открывать путь к вере.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Гости подарили Святейшему Отцу список иконы Богородицы пути – именно перед ней Кико и Кармен молились в мадридском соборе, прежде чем начать своё новое служение. На иконе начертаны слова, вдохновившие их на миссию: «Нужно созидать общины, подобные Святому Семейству, живущие в смирении, простоте и хвале. Ближний – это Христос». Ещё одним подарком стала книга «Неразделённое сердце. Миссия и девственность» – сборник более четырёхсот высказываний о роли женщины Кармен Эрнандес (1930-2016), одной из ключевых фигур движения, отмечается в коммюнике Неокатехуменального пути. Во время встречи Кико Аргуэльо с радостью отметил, что нынешний Папа сам прошёл путь миссии: это глубоко перекликается с духом и направлением Неокатехумената. Избрание Льва XIV произошло 8 мая, в день Воззвания к Пресвятой Богородице Розария из святилища Помпеи. Этот день связан с самыми первыми шагами Неокатехуменального пути: в 1968 году Кико и Кармен, посетив Рим, отправились в Помпеи, чтобы испросить у Богородицы защиты и поддержки в новой миссии. Также 8 мая, но уже 1974 года, Папа Павел VI впервые приветствовал представителей движения на общей аудиенции. «Он сказал нам тогда пророческие слова, которые очень помогли движению», – вспоминает Аргуэльо.

Частная аудиенция в Ватикане 5 июня 2025 г. (@Vatican Media)

В разговоре со Святейшим Отцом шла речь о нынешней деятельности движения: об общинах, которые помогают христианам заново пройти путь инициации в вере; о семьях, открытых жизни и готовых служить Церкви; о юношах и девушках, встречающих Христа в опыте сообщества и миссии. Команда рассказала Епископу Рима о странствующих миссионерах, которых Неокатехуменальный путь направляет в самые разные уголки мира, в том числе туда, где условия особенно тяжёлые. Сейчас движение присутствует в 138 странах. Более ста епархий на всех континентах открыли семинарии Redemptoris Mater – в них готовятся к священству молодые мужчины, прошедшие путь в неокатехуменальных общинах.

В конце встречи Святейший Отец призвал гостей продолжать начатое, заверил в духовной близости и преподал апостольское благословение, отмечается в сообщении церковного движения.