Папа встретился с епископами Мадагаскара

16 июня Папа Лев XIV принял в Ватикане епископов Мадагаскара по случаю их юбилейного паломничества. Святейший Отец назвал их визит выражением подлинного единства и напомнил о духовной связи с Папой Франциском, побывавшем на острове в 2019 году.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа отметил, что малагасийские пастыри стали «паломниками надежды» не только для себя, но и для своего народа. Каждый епископ прежде всего остаётся «овцой из стада», входящей через Христа – дверь спасения и жизни.

Папа Лев XIV с удовлетворением отметил близость африканских епископов к Народу Божьему, непрестанное внимание к духовным и социальным нуждам верующих, евангельское свидетельство поместных общин, сформированных трудами святых миссионеров. Их мужество, по словам Епископа Рима, побуждает и сегодня быть верными Христу.

Папа настоятельно призвал епископов не отворачиваться от бедных: они находятся «в центре Евангелия» и нуждаются в конкретной помощи. Следуя за Папой Франциском, Лев XIV попросил иерархов заботиться об «общем доме» и сохранять красоту «Великого острова», отметив, что это неотъемлемая часть их пророческой миссии.

В конце встречи Папа благословил епископов и вверил их служение покрову Пресвятой Богородицы Мадагаскара и поместных святых.