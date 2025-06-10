Евхаристическая процессия к Папской базилике Санта-Мария-Маджоре (Рим, 2024 г.)

Папа Римский

Папа возглавит Мессу Corpus Domini в Латеранской базилике

На праздник Святейшего Тела и Крови Христа – в воскресенье 22 июня в 17 часов – Папа Лев XIV возглавит торжественную Мессу на площади перед базиликой Св. Иоанна на Латеранском холме в Риме.

Vatican News После богослужения состоится традиционная евхаристическая процессия по улице Мерулана к Папской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщается в коммюнике Отдела богослужений Святейшего Отца. Торжество Corpus Domini (Святейшего Тела и Крови Христа) и процессия с Пресвятыми Дарами являются одними из самых почитаемых и глубоких моментов молитвы Церкви. Это священнопразднование напоминает о реальном присутствии Господа Иисуса Христа в Евхаристии.