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Евхаристическая процессия к Папской базилике Санта-Мария-Маджоре (Рим, 2024 г.) Евхаристическая процессия к Папской базилике Санта-Мария-Маджоре (Рим, 2024 г.) 
Папа Римский

Папа возглавит Мессу Corpus Domini в Латеранской базилике

На праздник Святейшего Тела и Крови Христа – в воскресенье 22 июня в 17 часов – Папа Лев XIV возглавит торжественную Мессу на площади перед базиликой Св. Иоанна на Латеранском холме в Риме.

Vatican News

После богослужения состоится традиционная евхаристическая процессия по улице Мерулана к Папской базилике Санта-Мария-Маджоре, сообщается в коммюнике Отдела богослужений Святейшего Отца.

Торжество Corpus Domini (Святейшего Тела и Крови Христа) и процессия с Пресвятыми Дарами являются одними из самых почитаемых и глубоких моментов молитвы Церкви. Это священнопразднование напоминает о реальном присутствии Господа Иисуса Христа в Евхаристии.

10 июня 2025, 10:22

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