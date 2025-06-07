Папа: Никейский собор – «компас» на пути к единству христиан

7 июня Папа Лев XIV принял в Ватикане участников международного экуменического симпозиума, посвящённого 1700-летию Никейского собора. Конференция на тему «Никея и Церковь третьего тысячелетия: к католическо-православному единству» была организована Институтом экуменических исследований Angelicum Œcumenicum и Международной православной теологической ассоциацией.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Обращаясь к гостям, Святейший Отец особо приветствовал делегатов православных и Древневосточных православных Церквей, многие из которых присутствовали на Мессе начала понтификата. По его словам, исторический собор в Никее остаётся не только ключевым событием прошлого, но и «компасом», указывающим путь к полному зримому единству всех христиан. Кроме того, это событие было ключевым для совместного пути католиков и православных, продолженного Вторым Ватиканским собором. Для Восточных Церквей собрание в Никее – «это Собор по самой своей сути, который провозгласил норму христианской веры, изложение веры “318 Отцов”».

Папа Римский посвятил размышления трём ключевым темам симпозиума – вере, соборности и единой дате Пасхи.

Вероисповедание Никейского собора и сегодня остаётся мощным объединяющим фактором, подчеркнул Епископ Рима, процитировав документ Международной богословской комиссии: «То, что нас объединяет, гораздо сильнее – как количественно, так и качественно – того, что разделяет». Совместное исповедание веры, изложенной в Никее, открывает новые горизонты в преодолении оставшихся богословских разногласий и восстановления общения.

Вторая тема – соборность – также напрямую связана с опытом Первого Вселенского собора. Никея положила начало синодальной традиции, в свете которой Церковь решает важнейшие богословские и канонические вопросы. Папа напомнил о вкладе представителей Востока и Запада в работу недавнего Синода в Ватикане, отметив, что «экуменический диалог имеет основополагающее значение для развития понимания синодальности и единства Церкви». Епископ Рима выразил надежду, что подготовка к юбилею исторического собора углубит богословское единомыслие и вдохновит на новые практические формы церковного согласия между различными христианскими традициями.

Частная аудиенция в Ватикане 7 июня 2025 г. (@Vatican Media)

Особое внимание Святейший Отец уделил вопросу общей даты празднования Пасхи – одной из целей самого Никейского собора. Различия в литургических календарях, по его словам, создают пастырские затруднения и ослабляют свидетельство о Христовом воскресении.

«Я хотел бы вновь подтвердить готовность Католической Церкви искать экуменическое решение, которое способствовало бы совместному празднованию Воскресения Господня», – заявил Папа, напомнив, что в 2025 году все христиане вновь встретили Пасху в один и тот же день.

Епископ Рима подчеркнул, что христианское единство – вовсе не результат человеческих усилий, а дар Святого Духа, и процитировал молитву о. Поля Кутюрье о единстве, которое «будет даром, полученным так, как того хочет Христос, и теми средствами, какими Он пожелает».

В конце аудиенции Святейший Отец пригласил гостей вместе помолиться о даре единства древней восточной молитвой к Святому Духу: «Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины…»