Папа: вера — главное наследие итальянских иммигрантов в США
Оксана Тыниченко – Град Ватикан
В своём кратком обращении Папа подчеркнул важную роль фонда в сохранении и продвижении итальянской культуры, языка и истории в Соединённых Штатах, а также в укреплении связей между двумя странами.
Особое внимание Папа уделил образовательной и благотворительной деятельности фонда, включая предоставление стипендий и поддержку молодёжи.
Говоря о духовном наследии итало-американской общины, Папа отметил, что отличительной чертой многих иммигрантов из Италии была именно их католическая вера с её традициями благочестия, которую они несли с собой за океан и которая поддерживала их в тяжёлые времена.
Папа отметил, что в Юбилейный год, посвящённый надежде, пребывание гостей в Риме — городе, хранящем память об апостолах Петре и Павле и святых, укреплявших Церковь в трудные времена, — может стать для них источником вдохновения и духовной поддержки.
Завершая встречу, Папа выразил пожелание, чтобы каждый из присутствующих и их семьи всегда хранили богатое духовное и культурное наследие, переданное им предками, и преподал всем Апостольское благословение.