Папа – велогонщикам «Джиро д’Италия»: будьте примером для молодёжи

1 июня, на завершающем этапе многодневной велогонки «Джиро д’Италия», 159 спортсменов из 29 стран проехали по территории Ватикана, сделав остановку на Площади римских первомучеников, где их приветствовал Папа Лев XIV.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

«Добро пожаловать в Ватикан! Надеюсь, этот день станет по-настоящему прекрасным для каждого из вас», – сказал Епископ Рима, отметив важность велоспорта и всей гонки, которую любят не только в Италии. Особое внимание Святейший Отец уделил воспитательному примеру, который подают участники этого традиционного состязания:

«Знайте: вы – образцы для подражания для молодёжи всего мира. <…> Спасибо за всё, что вы делаете. Будьте достойным примером! Пусть ваша забота о теле сопровождает и заботу о духе, да будет он всегда благословен. Будьте внимательны ко всему, что составляет человека: телу, разуму, сердцу и духу».

В конце обращения Епископ Рима преподал спортсменам апостольское благословение и добавил:

«Примите мои поздравления, и знайте: вы всегда желанные гости в Ватикане. Церковь, являющая собой Божью любовь ко всем людям, всегда для вас открыта».