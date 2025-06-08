Папа: Святой Дух открывает границы сердца, Церкви и мира

Утром 8 июня, в праздник Пятидесятницы, Папа Лев XIV возглавил на площади Святого Петра торжественную Мессу, в которой приняли участие около 80 тысяч паломников и участников Юбилея церковных движений, ассоциаций и новых общин.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди Папа размышлял о животворящем действии Святого Духа. Как в памятный день Пятидесятницы, так и сегодня распахиваются двери Горницы, ибо Святой Дух открывает границы, начиная с нас самих. Он освобождает от эгоизма, страха, делает душу гостеприимной для ближнего, исцеляет от нарциссизма и одиночества, которое парадоксально соседствует с постоянной цифровой связью. Святой Дух делает человека способным встретиться с Ним, пережить радость присутствия Бога и жить по Его Слову.

Дух Божий открывает и границы между людьми, побуждая к искренним отношениям, уча видеть в другом не угрозу, а брата. Там, где обитает Святой Дух, возникает подлинное братство – без предубеждений, манипуляций и стремления к господству, которое нередко приводит к насилию, в частности, к фемициду. Дух Божий взращивает в людях любовь, радость, мир, долготерпение – плоды, делающие возможными подлинное общение и братство.

«Мы действительно Церковь Воскресшего и ученики Пятидесятницы, если между нами нет границ и разделений, если в Церкви мы умеем вести диалог и принимать друг друга, интегрируя наши различия, если, как Церковь, становимся гостеприимным и радушным пространством для всех».

Пятидесятница – это также открытие границ между народами, отметил Папа. Когда апостолы начинают говорить на языках своих слушателей, хаос Вавилона сменяется гармонией. В присутствии Святого Духа различия не разделяют, а становятся «общим достоянием», которое побуждает идти вместе, как братья. Папа отметил, что Святой Дух «учит всему» и напоминает о словах Иисуса, о Его заповеди люби, а «там, где есть любовь, нет места предрассудкам, безопасным дистанциям, отдаляющим от ближнего, логике исключения, которая, к сожалению, проявляется даже в политическом национализме».

Святейший Отец привёл слова Папы Франциска: «Сегодня в мире столько разлада и разделений! Мы все связаны – но разобщены», и об этом особенно трагично свидетельствуют войны. Да рассеет Дух любви ненависть, да научит нас жить как дети единого Небесного Отца, воззвал Епископ Рима:

«Пусть сильный ветер Духа снизойдёт на нас и в нас, да откроет границы сердца, дарует благодать встречи с Богом, расширит горизонты любви и поддержит наши усилия по созиданию подлинного мира на земле».