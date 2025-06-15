Папа – спортсменам: будьте отражением любви Пресвятой Троицы

15 июня, в праздник Пресвятой Троицы, Папа Лев XIV возглавил в базилике Св. Петра торжественную Мессу по случаю Юбилея спорта, в которой приняли участие около 6500 паломников.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди Святейший Отец процитировал Книгу Притчей, где Премудрость Божья «играет» перед Всевышним Творцом на земном кругу (см. Прит 8,30–31). Эта радостная «игра» отражает динамичную, открытую миру любовь Пресвятой Троицы. Господь, по словам некоторых Отцов Церкви, «радуется и играет», щедро делясь жизнью с Своими созданиями.

Спорт помогает встретить Бога, требуя не только внешнего, но и внутреннего движения к «другому», подчеркнул Папа: без этого спорт вырождается в бесплодное соревнование эгоизма. Спортивное состязание подразумевает дар самого себя ради собственного прогресса, ради близких, тренеров, болельщиков, даже ради соперников.

Спорт – это радость жизни, праздник, дружба, безвозмездность, диалог и открытость. Святейший Отец подчеркнул, что в эпоху одиночества и радикального индивидуализма спорт учит сотрудничеству и «совместному движению», он может стать инструментом воссоединения и встречи между народами, в общинах, в школах, на работе, в семьях. В мире, где виртуальные связи вытесняют живое общение, спорт возвращает к реальности, помогая поддерживать живую связь с конкретной жизнью – единственным местом, где можно по-настоящему любить. Кроме того, в культуре, где право на жизнь якобы принадлежит лишь сильным и успешным, спорт учит принимать поражения. Именно из переживания слабости рождается надежда. Чемпионы –вовсе не безошибочные машины, а люди, умеющие падать и подниматься, подчеркнул Епископ Рима.

Святая Месса в Ватикане 15 июня 2025 г. (@VATICAN MEDIA)

Спорт – не только путь формирования личности, но и дорога к святости. Папа напомнил о блаженном Пьере Джорджо Фрассати, покровителе спортсменов, который будет канонизирован 7 сентября. Как никто не рождается чемпионом, так никто не рождается святым. Победа приходит через ежедневную тренировку в любви, отметил Епископ Рима, ссылаясь на послание апостола Павла (Рим 5,3–5).

В конце проповеди Лев XIV вверил спортсменов материнскому покрову Пресвятой Богородицы – той, которая, как подчёркивал Папа Франциск, «поспешно идёт» по зову Бога (см. Лк 1,39):

«Пусть Она сопровождает наши усилия и стремления, направляя их к наивысшему благу, к величайшей из побед – к жизни вечной, к бесконечному полю, где игра не окончится, а радость будет совершенной (см. 1 Кор 9,24–25)».