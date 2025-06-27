Папа: синодальность помогает Церкви укреплять единство

Папа Лев XIV на встрече с членами совета Генерального секретариата Синода епископов (Рим, 26 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Вечером 26 июня Папа Лев XIV встретился с членами совета Генерального секретариата Синода епископов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец напомнил, что Папа Франциск придал новый импульс Синоду епископов, опираясь, как не раз он сам подчеркивал, на учительство св. Павла VI: оставленное им наследие заключается прежде всего в том, что «синодальность – это стиль, подход, который помогает нам быть Церковью, способствуя подлинному опыту участия и общения».

По словам Льва XIV, Папа Бергольо последовательно развивал это видение в ходе различных синодальных ассамблей, особенно на тему семьи, и в полной мере выразил его в нынешнем синодальном пути, ставшем итогом и кульминацией его понтификата.

«Синод епископов, разумеется, сохраняет свою институциональную идентичность, – подчеркнул Епископ Рима, – но в то же время он обогащается плодами, созревшими в этот период. Вашему органу поручено собрать эти плоды и вести размышление, устремлённое в будущее».

В конце встречи Святейший Отец пожелал её участникам плодотворных трудов, заверив в поддержке и молитве.