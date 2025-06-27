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Папа Лев XIV на встрече с членами совета Генерального секретариата Синода епископов (Рим, 26 июня 2025 г.) Папа Лев XIV на встрече с членами совета Генерального секретариата Синода епископов (Рим, 26 июня 2025 г.)  (@Vatican Media)
Папа Римский

Папа: синодальность помогает Церкви укреплять единство

Вечером 26 июня Папа Лев XIV встретился с членами совета Генерального секретариата Синода епископов.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Святейший Отец напомнил, что Папа Франциск придал новый импульс Синоду епископов, опираясь, как не раз он сам подчеркивал, на учительство св. Павла VI: оставленное им наследие заключается прежде всего в том, что «синодальность – это стиль, подход, который помогает нам быть Церковью, способствуя подлинному опыту участия и общения».

По словам Льва XIV, Папа Бергольо последовательно развивал это видение в ходе различных синодальных ассамблей, особенно на тему семьи, и в полной мере выразил его в нынешнем синодальном пути, ставшем итогом и кульминацией его понтификата.

«Синод епископов, разумеется, сохраняет свою институциональную идентичность, – подчеркнул Епископ Рима, – но в то же время он обогащается плодами, созревшими в этот период. Вашему органу поручено собрать эти плоды и вести размышление, устремлённое в будущее».

В конце встречи Святейший Отец пожелал её участникам плодотворных трудов, заверив в поддержке и молитве.

Папа Лев XIV на встрече с членами совета Генерального секретариата Синода епископов (Рим, 26 июня 2025 г.)
Папа Лев XIV на встрече с членами совета Генерального секретариата Синода епископов (Рим, 26 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)
27 июня 2025, 08:27

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