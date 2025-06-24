Папа – семинаристам: будьте служителям миссионерской Церкви

24 июня Лев XIV встретился в базилике Св. Петра с семинаристами, прибывшими со всего мира на Юбилей. В катехизическом наставлении Епископ Рима сосредоточился на теме внутреннего становления будущих пресвитеров.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Папа поблагодарил гостей за радость и энтузиазм, назвав их «свидетелями надежды»: они смело и смиренно ответили согласием на зов Христа, чтобы стать глашатаями Благой вести, служителями миссионерской Церкви. Духовная семинария – это подлинная «школа чувств», где сердце учится любви, что особенно актуально в современном обществе, отмеченном конфликтами и нарциссизмом.

«Как Христос любил человеческим сердцем, так и вы призваны любить Его Сердцем»; для этого нужно развивать внутреннюю жизнь – ту самую глубину сердца, где Бог обращается к человеку и откуда исходят важнейшие жизненные решения. Папа призвал не бояться боли, скрытой в сердце, ведь именно через исцеление этих ран рождается способность помогать страждущим. Он напомнил слова св. Августина о том, что путь к Богу начинается с возвращения к сердцу, и ключевую роль здесь играет литургическая и личная молитва.

Святейший Отец подчеркнул важность духовного распознавания и зрелости чувств. В «гиперсвязанном» мире, наполненном шумом и суетой, важно умение собирать «фрагменты жизни» в тишине перед Богом и спрашивать: чему учит происходящее, куда ведёт Господь?

Юбилей семинаристов в Ватикане (24 июня 2025 г.)

«Погружаясь в глубокие богословские исследования, не забывайте внимать, с открытым сердцем и разумом, голосам культуры, будь то новые вызовы искусственного интеллекта или феномен социальных сетей. Но прежде всего умейте, подобно Иисусу, внимать порой безмолвному крику малых, неимущих, угнетённых и тех, особенно молодых людей, кто ищут смысл своей жизни».

Семинаристы на встрече с Папой Римским Львом XIV (Ватикан, собор Св. Петра, 24 июня 2025 г. ) (@Vatican Media)

«Имейте сердце кроткое и смиренное, как у Иисуса», – призвал Святейший Отец. Необходимо отвергать всякое притворство и стремиться к человеческой, эмоциональной зрелости в живом общении с Богом. Нужно быть честными и не скрывать кризисы, ограничения и слабости, ибо они могут стать благодатным источником «пасхального опыта». Папа напомнил, что Сердце Христа – это сердце Доброго самарянина, которое побуждает к великодушному служению и самопожертвованию ради других.

«Никогда не соглашайтесь на меньшее, никогда не успокаивайтесь, не будьте пассивными получателями: горите воодушевлением пресвитерской жизни, живите настоящим и смотрите в будущее с пророческим сердцем», – призвал в конце наставления Святейший Отец.