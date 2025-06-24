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Папа Римский

Папа – семинаристам: будьте служителям миссионерской Церкви

24 июня Лев XIV встретился в базилике Св. Петра с семинаристами, прибывшими со всего мира на Юбилей. В катехизическом наставлении Епископ Рима сосредоточился на теме внутреннего становления будущих пресвитеров.

Виктор Владимиров – Град Ватикан  

Папа поблагодарил гостей за радость и энтузиазм, назвав их «свидетелями надежды»: они смело и смиренно ответили согласием на зов Христа, чтобы стать глашатаями Благой вести, служителями миссионерской Церкви. Духовная семинария – это подлинная «школа чувств», где сердце учится любви, что особенно актуально в современном обществе, отмеченном конфликтами и нарциссизмом.

«Как Христос любил человеческим сердцем, так и вы призваны любить Его Сердцем»; для этого нужно развивать внутреннюю жизнь – ту самую глубину сердца, где Бог обращается к человеку и откуда исходят важнейшие жизненные решения. Папа призвал не бояться боли, скрытой в сердце, ведь именно через исцеление этих ран рождается способность помогать страждущим. Он напомнил слова св. Августина о том, что путь к Богу начинается с возвращения к сердцу, и ключевую роль здесь играет литургическая и личная молитва.

Святейший Отец подчеркнул важность духовного распознавания и зрелости чувств. В «гиперсвязанном» мире, наполненном шумом и суетой, важно умение собирать «фрагменты жизни» в тишине перед Богом и спрашивать: чему учит происходящее, куда ведёт Господь?

Юбилей семинаристов в Ватикане (24 июня 2025 г.)

«Погружаясь в глубокие богословские исследования, не забывайте внимать, с открытым сердцем и разумом, голосам культуры, будь то новые вызовы искусственного интеллекта или феномен социальных сетей. Но прежде всего умейте, подобно Иисусу, внимать порой безмолвному крику малых, неимущих, угнетённых и тех, особенно молодых людей, кто ищут смысл своей жизни».

Семинаристы на встрече с Папой Римским Львом XIV (Ватикан, собор Св. Петра, 24 июня 2025 г. )
Семинаристы на встрече с Папой Римским Львом XIV (Ватикан, собор Св. Петра, 24 июня 2025 г. )   (@Vatican Media)

«Имейте сердце кроткое и смиренное, как у Иисуса», – призвал Святейший Отец. Необходимо отвергать всякое притворство и стремиться к человеческой, эмоциональной зрелости в живом общении с Богом. Нужно быть честными и не скрывать кризисы, ограничения и слабости, ибо они могут стать благодатным источником «пасхального опыта». Папа напомнил, что Сердце Христа – это сердце Доброго самарянина, которое побуждает к великодушному служению и самопожертвованию ради других.

«Никогда не соглашайтесь на меньшее, никогда не успокаивайтесь, не будьте пассивными получателями: горите воодушевлением пресвитерской жизни, живите настоящим и смотрите в будущее с пророческим сердцем», – призвал в конце наставления Святейший Отец.

Папа Лев XIV приветствует участников Юбилея семинаристов (Ватикан, собор Св. Петра, 24 июня 2025 г.)
Папа Лев XIV приветствует участников Юбилея семинаристов (Ватикан, собор Св. Петра, 24 июня 2025 г.)   (@Vatican Media)
24 июня 2025, 12:19

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