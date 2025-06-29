Папа: путь к единству Церкви пролегает через многообразие

29 июня, в праздник свв. апостолов Петра и Павла, Лев XIV возглавил в Ватиканской базилике торжественную Мессу, в которой приняли тысячи паломников, представители братских Церквей, а также члены Синода Украинской Грекокатолической Церкви.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

В своей проповеди Папа сосредоточился на двух аспектах свидетельства небесных покровителей Рима: церковном единстве и живой, деятельной вере.

Пётр и Павел отдали жизнь за Христа, но пришли к этой жертве разными путями. Симон был простым рыбаком, Павел – фарисеем, гонителем христиан. Первый сразу же последовал за Христом, другой был преображён Воскресшим. Хотя между ними возникали споры, они сумели – при своих различиях – сохранить живую и плодотворную «апостольскую согласованность». Такое общение, подчеркнул Папа, рождается от Святого Духа и скрепляет разнообразие даров, служений и харизм. Именно этому должна учиться современная Церковь в отношениях между мирянами и духовенством, между епископами и Папой, в пастырской жизни и экуменическом диалоге.

«История Петра и Павла учит, что общение, к которому призывает нас Господь, представляет собой гармонию голосов и лиц и не отменяет свободы каждого человека».

Святая Месса праздника свв. апостолов Петра и Павла (Ватикан, 29 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Лев XIV обратился ко второму измерению – к живости веры. На фоне постоянного риска рутины и повторяемости Пётр и Павел указывают иной путь: открытость к переменам, внимание к людям и обстоятельствам, поиск новых путей благовестия. При этом ключевым остаётся вопрос Христа: «А вы за кого почитаете Меня?» (Мф 16,15). Он обращён и к нам, дабы наша вера не превратилась в воспоминание, а оставалась пламенной. Всегда нужно спрашивать самих себя: «Кем для нас является Христос? Какое место Он занимает в нашей жизни и делах Церкви?» Как жить надеждой и свидетельствовать о ней? Эти вопросы, по словам Папы, помогают Церкви обновляться, искать новых форм служения и сохранять духовную жизненность.

Святейший Отец обратился к новым архиепископам, принявшим паллий как знак пастырской миссии в единстве с Римом. Папа поблагодарил членов Синода УГКЦ за их пастырское усердие, призвав молиться о мире для украинского народа, а также выразил признательность за визит делегации Вселенского Патриархата.

В конце проповеди Лев XIV призвал верующих вдохновляться примером первоверховных апостолов и просить их об заступничестве за Рим, Церковь и за весь мир.