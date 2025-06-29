Папа: продолжим молиться, дабы повсюду умолкло оружие

В полдень 29 июня, после чтения богородичной молитвы «Ангел Господень», Лев XIV тепло приветствовал паломников на площади Св. Петра, отметив присутствие украинских верующих: «Я всегда молюсь о вашем народе».

София Халходжаева

Папа упомянул о вооруженном нападении на лицей «Бартелеми Боганда» в Банги (ЦАР), в результате которого многие учащиеся были убиты и ранены. Святейший Отец заверил в своих молитвах о жертвах: «Да утешит Господь семьи и всё сообщество».

Лев XIV обратился с особым приветствием к верующим Рима, отмечающим праздник небесных покровителей – апостолов Петра и Павла, а также выразил признательность и поддержку священникам столичных приходов за их служение.

В этот праздник также отмечается День «Лепты святого Петра» – знак общения с Папой Римским и участия в его апостольском служении, напомнил Святейший Отец и поблагодарил всех, кто своим пожертвованием поддерживает его первые шаги в качестве Преемника Петра.

«Благословляю всех, кто участвует в мероприятии “Quo Vadis?”, проходящем в Риме по местам, связанным с памятью свв. Петра и Павла», – продолжил Папа, выразив признательность всем, кто «с усердием организовал эту инициативу, помогающую познавать и чтить святых покровителей Рима».

«Сёстры и братья, продолжим молиться, дабы повсюду умолкло оружие и чтобы мир созидался посредством диалога», – призвал в конце обращения Лев XIV.