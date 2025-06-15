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Папа Римский

Лев XIV призвал защищать человеческое достоинство тяжелобольных

Глубоко человеческая тайна страдания может по благодати преобразиться в духовный опыт Божьего присутствия. Об этом напоминает Папа Лев XIV в телеграмме архиепископу Ливерпуля по случаю Дня защиты жизни, который 15 июня совместно отмечают епископаты Англии и Уэльса, Шотландии и Ирландии.

Виктор Владимиров – Град Ватикан В юбилейном году Святейший Отец подчёркивает важность темы поместного Дня защиты жизни «Надежда не постыжает: обрести смысл в страдании». Бог всегда близок к страждущим и ведёт к пониманию более глубокого смысла жизни, в любви и духовной близости. Епископ Рима возносит молитвы, дабы «из общего свидетельства достоинства, которое Бог дарует каждому человеку без исключения», и христианской заботы о тяжелобольных всё общество черпало вдохновение для защиты «цивилизации, основанной на подлинной любви и искреннем сострадании». В конце послания Папа Римский вверяет начинания участников Дня защиты жизни заступничеству Богородицы Доброго совета.