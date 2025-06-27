Папа призвал священников быть строителями единства и мира

27 июня, в праздник Святейшего Сердца Иисуса, Лев XIV обратился ко всем пресвитерам Церкви с посланием по случаю Всемирного дня молитв о святости священников.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Епископ Рима напоминает, что именно в пронзённом Сердце Христа – живом источнике любви – пресвитер видит суть своей миссии: быть «радостным свидетелем милосердия, которое исцеляет, сопровождает и спасает».

Папа призывает духовенство молитвенно обновить всецелое посвящение Богу. Ссылаясь на св. Августина, он подчёркивает, что память о призвании вводит в «бездонное святилище», где дар благодати всегда остаётся живым и действенным.

«Только в Сердце Иисуса мы обретаем свою человечность», – пишет Папа, призывая священников быть зодчими единства и мира. В эпоху, когда напряжение проникает даже в семьи и церковные общины, пастырь должен быть «человеком распознавания», умеющим собирать «осколки жизней», сопутствовать в страданиях, помогать людям узреть свет Евангелия в бурях современности. Быть строителем единства – значит не навязывать себя, а служить; мудро и глубоко прочитывать реальность; создавать общины, где царит дух Евангелия; становиться достоверным знаком Воскресшего через священническое братство.

«Не бойтесь своей уязвимости»: Господь ищет не совершенства, а смирения, напоминает Епископ Рима и призывает духовенство хранить пламя Святого Духа, полученное в день рукоположения. Папа обращается к наследию своего предшественника Франциска, который называл почитание Сердца Христова местом личной встречи с Господом и примирения внутренних и внешних конфликтов. «Наше сердце, соединённое с Сердцем Христа, способно на социальное чудо» – созидать в мире Царство любви и справедливости, подчёркивает Папа.



«Наше служение будет тем плодотворнее, чем больше оно будет зиждиться на молитве, прощении, близости к бедным, семьям, молодёжи в поиске истины. Не забывайте: святой священник взращивает святость вокруг себя».

В конце послания Лев XIV вверяет пастырей материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы и преподаёт апостольское благословение.