Папа призвал римское духовенство к единству и святости

12 июня Папа Лев XIV встретился в Ватикане с пресвитерами и диаконами Римской епархии, поблагодарив их за щедрое служение Церкви и повседневные труды, порой обозначенные страданием или непониманием. Каждый рукоположенный служитель Церкви, подчеркнул Епископ Рима, «драгоценен в глазах Бога и в осуществлении Его замысла».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Римская епархия – особая, подчеркнул Папа: она председательствует в любви и единстве, в ней служат священники со всего мира, и это требует пастырской универсальности. На этом фоне Папа предложил три ключевых ориентира: единство, личный пример и пророческое свидетельство.

Святейший Отец напомнил о молитве Христа «Да будут все едино» (Ин 17,21) и подчеркнул, что лишь в единстве с Богом и между собой духовенство может приносить плоды, достоверно свидетельствуя о Евангелии. На этом пути необходима бдительность, потому что современная культура склонна к изоляции, а уставшее сердце и напряжённые отношения могут разрушать братство. Папа Лев XIV призвал пресвитеров Римской епархии к подлинному священническому братству, основанному на глубокой духовной жизни, встрече с Господом и на Его Слове: это позволит жить в доверии, дружбе и взаимном уважении, в единстве обогащая Церковь своими харизмами.

Вторым акцентом стал призыв к скромной, «прозрачной», святой жизни:

«Я прошу вас об этом с сердцем отца и пастыря: будем же стремиться быть достоверными и образцовыми пресвитерами!»

Папа Лев XIV и кардинал-викарий Римской епархии Бальдассаре Реина (Зал Павла VI, 12 мая 2025 г.) (@Vatican Media)

Епископ Рима отметил, что несмотря на уязвимость человеческой природы, каждый священник призван к верности – служить с тем же пламенным воодушевлением, который однажды побудил сказать «да» на Божий призыв.

Святейший Отец призвал к пророческому взгляду на вызовы времени – насилие, войны, бедность, несправедливость. Бедствия не обходят стороной и Рим, особенно на фоне жилищного кризиса, однако духовенство должно не уклоняться от проблем, а принимать вызовы в духе Евангелия в пастырстве и учёбе: это «школа, где мы учимся созидать Царство Божие» в сегодняшней непростой истории.

В конце встречи Лев XIV заверил священников и диаконов в духовной близости и в напутствие привёл слова св. Августина: «Любите эту Церковь, оставайтесь в этой Церкви, будьте этой Церковью».