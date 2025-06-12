Папа призвал римское духовенство к единству и святости
Виктор Владимиров – Град Ватикан
Римская епархия – особая, подчеркнул Папа: она председательствует в любви и единстве, в ней служат священники со всего мира, и это требует пастырской универсальности. На этом фоне Папа предложил три ключевых ориентира: единство, личный пример и пророческое свидетельство.
Святейший Отец напомнил о молитве Христа «Да будут все едино» (Ин 17,21) и подчеркнул, что лишь в единстве с Богом и между собой духовенство может приносить плоды, достоверно свидетельствуя о Евангелии. На этом пути необходима бдительность, потому что современная культура склонна к изоляции, а уставшее сердце и напряжённые отношения могут разрушать братство. Папа Лев XIV призвал пресвитеров Римской епархии к подлинному священническому братству, основанному на глубокой духовной жизни, встрече с Господом и на Его Слове: это позволит жить в доверии, дружбе и взаимном уважении, в единстве обогащая Церковь своими харизмами.
Вторым акцентом стал призыв к скромной, «прозрачной», святой жизни:
«Я прошу вас об этом с сердцем отца и пастыря: будем же стремиться быть достоверными и образцовыми пресвитерами!»
Епископ Рима отметил, что несмотря на уязвимость человеческой природы, каждый священник призван к верности – служить с тем же пламенным воодушевлением, который однажды побудил сказать «да» на Божий призыв.
Святейший Отец призвал к пророческому взгляду на вызовы времени – насилие, войны, бедность, несправедливость. Бедствия не обходят стороной и Рим, особенно на фоне жилищного кризиса, однако духовенство должно не уклоняться от проблем, а принимать вызовы в духе Евангелия в пастырстве и учёбе: это «школа, где мы учимся созидать Царство Божие» в сегодняшней непростой истории.
В конце встречи Лев XIV заверил священников и диаконов в духовной близости и в напутствие привёл слова св. Августина: «Любите эту Церковь, оставайтесь в этой Церкви, будьте этой Церковью».