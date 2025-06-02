Папа призвал пастырей быть «ловцами семей», приводя их к Христу

Первыми, кто должны быть «ловцами семей», «спасая их из пучины зла и смерти через встречу с Христом», являются епископы, - но и миряне призваны участвовать в этой миссии. Об этом Папа Лев XIV пишет в послании участникам семинара «Евангелизация с семьями сегодняшними и завтрашними: экклесиологические и пастырские вызовы».

Ольга Сакун - Град Ватикан

Обращаясь к участникам семинара, организованного Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни, Папа подчеркивает, что необходимо как можно скорее обратить внимание на семьи, которые по разными причинам являются «духовно далекими», которые не чувствуют себя частью церковной общины, заявляя, что это их не интересует, или же считают себя исключенными, но хотели бы стать ее частью. Святейший Отец отметил все более распространенную тенденцию «приватизировать» веру, препятствуя братьям и сестрам в познании богатства и даров Церкви:

«Таким образом, даже имея здравые и святые намерения и находясь в искреннем поиске точек опоры, чтобы взойти на прекрасные тропы жизни и полноты радости, многие в конце концов доверяются обманчивым зацепкам, которые не выдерживают веса их глубочайших устремлений и заставляют вновь соскальзывать вниз, отдаляя их от Бога и оставляя во власти мирских побуждений».

Эти семьи, продолжает Папа, иногда отчуждаются «иллюзорными моделями жизни, где нет пространства для веры», и в своем миссионерском порыве Церковь руководствуется желанием стать «ловцами» человечества, чтобы спасти его из пучины зла и смерти через встречу с Христом.

«Быть может, многие молодые люди, которые в наши дни выбирают сожительство вместо христианского брака, на самом деле нуждаются в том, чтобы кто-то показал им конкретным, понятным способом, и прежде всего примером жизни, что такое дар благодать Таинства и какая от него исходит сила».

В то же время, добавляет Папа Лев XIV, многие родители, наставляющие своих детей в вере, нуждаются в общине, в которой бы были условия для того, чтобы дети могли встретить Христа. Вера – это прежде всего «ответ на взгляд любви», и самая большая ошибка, какую можем совершить мы, христиане, - это, как говорил святой Августин, «претендовать на то, чтобы благодать Христа заключалась в Его примере, а не в даре Его личности». Как часто, отмечает Папа, мы забываем об этой истине и представляем христианскую веру как совокупность предписаний, заменяя опыт встречи с Иисусом религиозным морализмом! Папа призывает в первую очередь пастырей стремиться к тому, чтобы все могли встретить Христа, – единственного Спасителя, и просит не терять мужества перед лицом сложных ситуаций:

«Речь идет не столько о том, чтобы на сложные вопросы давать поспешные ответы, сколько о том, чтобы проявлять близость к людям, выслушивать их, пытаться понять вместе с ними, как преодолеть трудности, с готовностью также открыться, когда это необходимо, навстречу новым критериям оценки и новым способам действия, поскольку каждое поколение отличается от другого, у каждого – свои задачи, мечты и вопросы. Но посреди всех перемен Иисус Христос остается тем же вчера, сегодня и во веки».

В конце послания Святейший Отец желает участникам семинара, дабы Святой Дух вёл их в распознавании критериев и способов церковного обязательства, направленных на поддержку и продвижение пастырского попечения о семьях.