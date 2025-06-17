Папа призвал епископат Италии к коллегиальности и миротворчеству

17 июня Папа Лев XIV встретился в Зале благословений с Епископской конференцией Италии (CEI), напомнив, что здесь, с центральной лоджии, Папа Франциск в последний раз обратился с пасхальным призывом к миру. «Я тоже в день избрания повторил слова Воскресшего: “Мир вам!”».

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Святейший Отец поблагодарил епископов и общины Италии за молитвы, в которых он очень нуждается, подчеркнув коллегиальность и единство поместной Церкви между собой и с Преемником Петра.

Главным приоритетом Папа назвал обновлённое благовестие. В условиях секуляризации, отчуждения от веры и демографического кризиса необходимо возвращаться к керигме, помогая людям строить личные отношения с Христом. Предоставить Господу центральное место, свидетельствовать о Нём «в самых сокровенных глубинах человечества», делиться радостью Евангелия – первый и главный труд Церкви, подчеркнул Лев XIV. Пастырские инициативы должны достигать самых далёких от Церкви людей, используя новые языки катехизации и евангелизации.

Папа особо остановился на теме мира, напомнив, что именно этот дар Христос передаёт ученикам:

«Пусть каждая епархия продвигает педагогику ненасилия, инициативы посредничества в локальных конфликтах, проекты гостеприимства, которые превращают страх перед другими в возможность встречи».

Церковные общины – особенно там, где социальные связи разрушены, – должны становиться «обителями мира», пространством примирения и прощения, ибо «мир – вовсе не духовная утопия», а смиренный повседневный путь, сотканный из мужества и терпения.

Частная аудиенция в Ватикане 17 июня 2025 г. (@Vatican Media)

Касаясь вызовов цифровой эпохи, Папа напомнил, что человек – не алгоритм, а «тайна, творение, отношения». Без углублённого антропологического размышления вера становится абстрактной, а этика – бездушным кодексом. Святейший Отец призвал к «культуре диалога», где все церковные структуры становятся пространствами взаимного внимания и общения поколений и культур: так истина становится достоверной.

В конце обращения Папа призвал итальянских прелатов хранить единство, особенно в контексте синодального пути, не бояться смелых решений, с упованием смотреть в будущее и вовлекать мирян в миссию евангелизации повседневности – в школах, больницах, на предприятиях, в политике и культуре.

«Пусть ничто не помешает вам быть рядом с людьми, разделять их жизнь и возвещать Евангелие», – воззвал Лев XIV и, преподав благословение, вверил епископов заступничеству Пресвятой Богородицы.