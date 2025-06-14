Папа приветствовал участников Юбилея спорта

Папа Лев XIV на юбилейной общей аудиенции (Ватикан, 14 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

14 июня, в конце общей аудиенции в соборе Св. Петра, Папа Лев XIV обратился к участникам Юбилея спорта и международной встречи «Импульс надежды», организованной Департаментом образования и культуры в рамках юбилейного года.

Виктор Владимиров – Град Ватикан

Сердечно приветствуя гостей, Епископ Рима отметил, что эти дни, проведённые вместе, станут для них «ценной возможностью поразмышлять о связи между спортивной деятельностью и добродетелью надежды».

Папа Лев XIV напомнил, что спорт пронизан надеждой:

«Он предполагает стремление к цели, постоянное желание улучшить результаты и умение сотрудничать с другими в команде. В то же время наши самые глубокие надежды побуждают сделать мир спорта ареной, где подлинно человеческие и христианские ценности воплощаются и передаются другим ради созидания лучшего мира».

В духе Юбилея Святейший Отец обратился к участникам Международного мотопробега, призвав спортсменов стать «миссионерами надежды», трудящимися над созданием культуры ещё большей солидарности, открытости и братства.