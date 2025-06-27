Папа преподал Таинство Рукоположения 32 диаконам

Утром 27 июня в Ватиканской базилике Лев XIV возглавил торжественную Мессу праздника Святейшего Сердца Иисуса. Впервые в своём понтификате он преподал Таинство Рукоположения 32 диаконам из разных стран – от Италии, Индии, Уганды и Папуа – Новой Гвинеи до Бразилии, Южной Кореи, Австралии и Украины.

Оксана Тыниченко – Град Ватикан

В своей проповеди Епископ Рима отметил, что этот праздник посвящён неиссякаемому источнику жизни и спасения, который исходит из Сердца Иисуса; он побуждает к внутреннему обновлению пресвитеров, которые, следуя за Христом — живым Сердцем Церкви и заботливым Пастырем, призваны нести свет и тепло Его любви в повседневную жизнь своей паствы.

Священник должен быть живым знаком милосердия Христа — Пастыря, Который ищет заблудших, перевязывает раны, поддерживает немощных. Через регулярное участие в Таинствах Евхаристии и Исповеди, через молитву и служение пресвитер становится живым свидетельством Божьей любви. Однако без глубокой и постоянной молитвы служение теряет силу и радость: лишь в глубоком общении с Богом пастырь становится стойким и милосердным проводником для своего народа.

Напутствуя новых пресвитеров, Папа сказал:

«Любите Бога и братьев, будьте щедрыми, ревностными в совершении Таинств, в молитве — особенно в поклонении Пресвятым Дарам — и в служении; будьте близки к своей пастве, дарите своё время и силы всем, не щадя себя и не делая различий».

Рукоположение священников в соборе Св. Петра (Ватикан, 27 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Святейший Отец напомнил пресвитерам, что их главное призвание — вести Народ Божий к единству и миру с терпением и заботой о каждом. Папа процитировал св. Августина, который утверждал: «Для вас я епископ, вместе с вами христианин». Эта связь пастыря и паствы строится на осознании, что все спасены одной благодатью и милосердием.

Особое внимание Епископ Рима уделил примеру святых, чьи жизни были преисполнены самоотверженности и любви к ближнему. Новые священники призваны изучать их подвиги, черпать вдохновение в их духовном опыте и молитвенно взывать к ним за помощью в нелёгком пастырском пути.

Папа Лев XIV совершает Таинство Рукоположения в священники (базилика Св. Петра, 27 июня 2025 г.) (@Vatican Media)

Завершая проповедь, Папа вверил принявших Таинство Рукоположения покрову Пресвятой Богородицы — Матери священников и надежды, — дабы она сопровождала их шаги и помогала всё больше уподобляться Сердцу неизменного в любви Христа, верховного и вечного Пастыря.